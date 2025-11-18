元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が、７月に女優の川口葵（２６）との結婚を発表した意図とは――。

格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）で、武尊はデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に２ラウンド（Ｒ）ＴＫＯで完勝。試合後に、３月にＫＯ負けを喫したロッタン・ジットムアンノン（タイ）とのリベンジマッチを最後に、現役引退することを表明した。

武尊は１８日、都内で行われた会見に妻が見守る中で臨んだ。７月に結婚した理由について「引退というのが見えたので、結婚したのはあって。僕のイメージでは、結婚すると安心できる場所ができて、命を懸ける戦いができなくなると思っていた。結婚は考えないようにしていたけど、コンディション的にもある程度、少し前から（引退時期の）目安を考えていて」と説明した。

武尊は２０２２年６月の「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ」で那須川天心（２７）に敗れた後、うつ病とパニック障害の診断を受けていたことを公表。一時、格闘家として休養した。

そうした背景もあり「奥さんがずっと支えてくれていたおかげで、試合ができて、コンディションがつくれて。メンタルだったり病気で苦しんでいた時期も、ずっと近くで支えてくれたおかげで、現役で戦えているので」と妻に感謝。「（交際を）隠しているのが、嫌だなというのもあって。最後はこの人に支えてもらってたから、リングに上がって勝てているんだというのを、みんなに知ってもらいたかったのもある。そういう意味で結婚しました」と説明した。

来春に計画中の引退試合に向けて、川口からは「悔いのないように思い切りやって、ちゃんと生きて帰ってくれたらそれでいい」とエールを受け取った。

格闘技界のカリスマが有終の美を飾り、最愛の妻に感謝を伝える。