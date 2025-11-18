巨人の森田駿哉投手（２８）が１８日に都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１３５０万円から１５０万円アップの１５００万円でサインした。（金額は推定）

森田は今季、９試合に出場し（うち７試合に先発）防御率は３・５８、自己最多の３勝（４敗）をマークした。８月６日のヤクルト戦（東京ドーム）でプロ初先発＆初勝利を飾るなどブレークした一年となった。「初めはすごいいい形で入れたが、トータルとして見ると最後はなかなかうまくいかないことが多かった。しっかりと来年１年間通して安定したピッチングができるように、いろいろ反省するところは反省して、来年に向けてやっていきたい」と淡々と振り返った。

来季は開幕から先発ローテーション入りを狙う。左腕は「最低でも１００イニングは絶対超えたいなと思いますし、その中で規定投球回に持っていけるように。１年間安定したパフォーマンスを出せるようにやっていくことと、一軍の戦力としてチームの勝ちに貢献できるようなピッチングを１試合でも多く積み重ねていけるようにやっていきたい」と来季への思いを口にした。