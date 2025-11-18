娘の習い事のために節約に励む妻。しかし浪費家の夫はカードで30万円も使い込んでいた。お小遣い制を導入すると、夫は何気なく手を出した転売で、思いがけず順調に売り上げが上がったことで一気に転売にのめり込んでいく。やがてモラルを無視した転売を繰り返し、夫婦共有の口座から100万円引き出してしまう。■浪費家の夫 お小遣い制にしたら…？浪費家な夫がお小遣い制になり、ラクして稼げる方法を探す夫。転売ビジネスを思いつきます。ドキドキしながら始めた夫でしたが、思いがけず売れたことからのめり込みます。

■転売ビジネス 夫が思いついたのは…？しかし、その一週間後夫のお小遣いが底をつきます。そこで夫は夫婦で貯金していた口座から借りることを思いつきます。妻には内緒にしていたのですが、100万円も降ろしていたことがバレていて…！こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？今回はウーマンエキサイトの公式Instagramにも多くのコメントが投稿され、盛り上がりを見せていました。まずはその一部をご紹介しましょう。

・小遣い底ついてるのにうまく回ってるの？そんなんじゃ高額になったらどんどん自分の首しめていきそう。



・これだけ転売ヤー叩かれてんのに、やろうと思うのマジオカシイ。



・転売ヤーが家の中にいるなんて耐えられないし人生終わる感じがする。



・この会社副業はOKなの？あと確定申告の事考えてる？



・こんな仕事せんとスマホばっかりいじってるやつなんかと仕事したくないわ。上司ももっと厳しくしてもいいと思う。



・転売ヤーの心理ってこんななのね。努力しないで稼げたらそりゃ周りを見下して態度も悪くなるわ。



・職場の人の立場からすれば「じゃあ会社辞めろよ」だよね。



・ばれるわけないって奥さんのこと見下してたから、え？って言葉出てきたんだよね？



・よくこんな金銭感覚のまま大人になれたね。残高見るに決まってんじゃん。



・あーあ、おそらく離婚（使い込みにて）、解雇（業務怠慢にて）、検挙（窃盗？および転売関係？にて）のトリプルパンチが待ってるのでは？！



・口座の管理が自分なら夫がアクセスできるようにしなきゃ良いのに、とこの手の話を見るたびに思う。



妻が子どものために節約して貯金したお金を転売ビジネスにつぎ込む夫に、読者からは批判の嵐が…！会社の同僚や妻の事をも見下す言動にも、厳しい声が集まりました。夫婦共有の口座から100万円を引き落としていたことが妻にバレた夫。妻が下した決断とは…？！(ウーマンエキサイト編集部)