高市首相の「台湾有事発言」、それに続く中国の薛剣・大阪総領事の品のない「汚い首発言」を巡って、旅行キャンセルや日本映画封切り中止、フォーラム延期と日中の応酬がヒートアップしている。

2025年11月18日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）はこの騒動を取り上げ、レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は、「まったく不要な対立ですよ」「国民は煽られてはいけない」と注意を呼び掛けた。

「対立がエスカレートすると、それで利益を得る人がいる」

番組では、ゲスト解説の興梠一郎・神田外語大学教授が「中国政府も総領事の発言はまずいと考え削除したが、（日本側から）そこをどんどん追及されて、どうやって守ろうかという話になってしまった」と解説、これを受けて玉川さんはこう力説した。

「対立がエスカレートすると、それで利益を得る人が、日本にも中国にもいるということなんですよね。そういう人たちがエスカレートさせることはあると思います」

そして、「中国でもいろんなメディアが過激なことを言い出しているっていうのも、中国ではそう言わざるを得ない、メディアなんかもね。日本の場合は、言わざるを得ないという部分はないんだけれど、日中の対立が深まると、それで利益を得る、それをビジネスにしている人たちがいるんですよね。そういう人たちが煽ってくると思うんで、そういうビジネスには乗らないということが、日本人として大事かなと思う」と述べた。

「みんな冷静であるということが大事」

たしかに、総領事を国外退去にしろと主張する政治家やメディアがあるが、興梠教授は「中国がいちばん触れたくないのが、この件（総領事の暴言）なんです。ここが処理されれば、若干、次にいけるかなという感じはします」と見る。その落としどころは、「退去でなく静かな離任」だと提案する。日本からの要求ではなく、中国政府の判断として総領事を北京に戻せば、双方のメンツが立つというのだ。

火曜コメンテーターの菊間千乃さん（弁護士）が、「みんな冷静であるということが大事だと思います」とまとめた。

