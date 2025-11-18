Meta Quest 3S

「Meta Quest 3S」のウィンターセールが12月14日まで実施中。正規販売店が対象で、256GBモデルが11,000円OFFの59,300円、128GBが7,700円OFFの40,700円となっている。

Linkケーブルや、Eliteストラップなどの純正アクセサリーも最大20％ OFFで販売されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください