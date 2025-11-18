「Meta Quest 3S」ウィンターセール。128GBが40700円
Meta Quest 3S
「Meta Quest 3S」のウィンターセールが12月14日まで実施中。正規販売店が対象で、256GBモデルが11,000円OFFの59,300円、128GBが7,700円OFFの40,700円となっている。
Linkケーブルや、Eliteストラップなどの純正アクセサリーも最大20％ OFFで販売されている。
📣ウィンターセールのお知らせ- Meta Quest Japan (@MetaQuestJapan) November 17, 2025
11/17(月)～12/14(日)の期間限定で
正規販売パートナーにて、Meta Quest 3Sがお得な価格に
この機会をお見逃しなく pic.twitter.com/IrKUnIJxTr
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください