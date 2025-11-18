ローソン″盛りすぎチャレンジ″第1週がスタート！50％増量ロールケーキなど対象商品を一挙公開

ローソンは、値段そのまま50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を2025年11月18日から開催しています。

からあげクンも期間限定でお得

ローソン50周年記念で、25年6月に実施した「盛りすぎチャレンジ」の追加開催を実施中です。

今回は、11月18日開始の「盛りすぎチャレンジ」第1週を紹介します。

・盛りすぎ！プレミアムロールケーキ

値段そのままで、総重量が50％増量しています。

価格は214円。

・盛りすぎ！和風シーチキン マヨネーズおにぎり

値段そのままで総重量が50％増量しています。

価格は181円。

・盛りすぎ！ハムサンド

値段そのままで、ハムが50％増量しています。

価格は343円。

・盛りすぎ！ナポリタン

値段そのままで麺重量が50％増量しています。

価格は687円。

・でからあげクン 3種MIX味

11月18日から24日までの期間、1個増量で値段そのまま50％増量に。

衣はレギュラー味、中身はレッド味・チーズ味で、合わせて3つの味わいが楽しめるからあげクンです。

価格は278円。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ