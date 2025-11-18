ローソン″盛りすぎチャレンジ″第1週がスタート！50％増量ロールケーキなど対象商品を一挙公開
ローソンは、値段そのまま50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を2025年11月18日から開催しています。
からあげクンも期間限定でお得
ローソン50周年記念で、25年6月に実施した「盛りすぎチャレンジ」の追加開催を実施中です。
今回は、11月18日開始の「盛りすぎチャレンジ」第1週を紹介します。
・盛りすぎ！プレミアムロールケーキ
値段そのままで、総重量が50％増量しています。
価格は214円。
・盛りすぎ！和風シーチキン マヨネーズおにぎり
値段そのままで総重量が50％増量しています。
価格は181円。
・盛りすぎ！ハムサンド
値段そのままで、ハムが50％増量しています。
価格は343円。
・盛りすぎ！ナポリタン
値段そのままで麺重量が50％増量しています。
価格は687円。
・でからあげクン 3種MIX味
11月18日から24日までの期間、1個増量で値段そのまま50％増量に。
衣はレギュラー味、中身はレッド味・チーズ味で、合わせて3つの味わいが楽しめるからあげクンです。
価格は278円。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ