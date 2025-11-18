ドル円１５５．０５近辺、ユーロドル１．１５９５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は155.05近辺、ユーロドルは1.1595近辺で推移している。本日これまでの取引レンジは、ドル円が154.82-155.38、ユーロドルは1.1585-1.1604となっている。現在の水準はいずれもドル安方向に振れている。米１０年債利回りは４．１４％付近から４．１０％台へと低下、ドル安圧力となっている。



また、日経平均が１６００円超安で引けるなど、株安の広がりが円高に作用する面もある。ドル円の下げとともにユーロ円は179.61付近まで安値を広げる場面があった。足元でも179円台後半で推移している。ユーロ円レンジは179.61-180.02となっている。



USD/JPY 155.06 EUR/USD 1.1596 EUR/JPY 179.81

外部サイト