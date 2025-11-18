¡Ú ¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³ ¡Û¡¡¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¬ÏÃÂê¡¡¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤ò¸ü¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¡¦¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¡Ë¤¬³ª¼è¸©¡Ö³ª¼è¤ê¥º¡×Ç¤Ì¿¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ»¼è¸©¡á¥«¥Ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤è¤ê¹¤¯ÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¸©Ì¾¤ò¡Ö³ª¼è¸©¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¡¢°ÊÍèËèÇ¯¡Ö³ª¼è¸©¥¦¥§¥ë¥«¥Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¼è¤ê¿Þ¤Î£²¿Í¤ÏÄ»¼è¸©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Éº£Ç¯¤Î3·î¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄ»¼è¤ÎÎ¹´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Íê¤á¤ë£±ÈÖ¹â¤¤¥³¡¼¥¹¤Î³ª¤òÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¡É¤È´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
Ã¯¤È¹Ô¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡É¤É¤Ê¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢½÷¤Ç¤¹¤Í¡£¡É¤ÈÈ¯¸À¡£À¹»³¤µ¤ó¤¬¡Éº£¤Î»þÂåÂç¾æÉ×¡©£µÇ¯¤¯¤é¤¤ÎäÅà¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¡©¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ª¤Î¾ÃÈñÎÌ¤È¿åÍÈ¤²ÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤ÊÄ»¼è¸©¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÁêÊý¤Î¤³¤³¤¬ÆüËÜ°ì¤ÊÉôÊ¬¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¹»³¤µ¤ó¤ÏàÌò¼Ô¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤ÆÁêÊý¤¬ÃË¤Ç1ÈÖ¥â¥Æ¤ë¤È»×¤¦¡£á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ïà¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡£á¤È¸¬Â½¡£
À¹»³¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ÆàËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¤ß¤ó¤Ê¤È¤í¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥â¥Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿´é¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ë¥â¥Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏµÕ¤Ë²æ¡¹¤Î´õË¾¤ÎÀ±¤Ç¤¹¤Í¡£"¤ÈË«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ç20kg¤Î¸ºÎÌ¤ò¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¹»³¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸åÊ¢¶Ú¤òºî¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢àº£¸å¤ÏÊ¢¶Ú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò¸ü¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
