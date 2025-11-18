◇第56回明治神宮野球大会 大学の部(14〜19日、神宮球場)

全国各地のリーグを制した11校が集い、大学野球日本一を決める明治神宮野球大会・大学の部が18日に準決勝が行われ、立命館大学と青山学院大学が決勝進出を決めました。

立命館大学は4人の投手リレーで名城大学に勝利。4回、2アウト3塁の場面で9番・高橋大和投手の内野安打で先制点を奪います。その高橋投手が6回86球、被安打5、3奪三振、無失点の好投。芝本琳平投手、若田部達生投手とつなぐと、9回は1アウト2塁からマウンドに上がった有馬伽久投手が好リリーフで逃げ切りました。

準決勝第2試合は青山学院大学が八戸学院大学を圧倒。初回、先発の鈴木泰成投手が八戸学院大学の加納史也選手に先制弾を献上。さらに四球とツーベースヒットで2点目を奪われます。それでも2回、4安打に相手のミスも絡めて一挙3得点で逆転に成功。3回にも1点を加えると、4回は初谷健心選手の豪快な2ランが飛び出すなど、4回までに計8得点。鈴木投手も初回以降は調子を取り戻し8回2失点の力投でした。

決勝に進出した立命館大学は優勝すれば初の快挙。3試合でわずか2失点と投手陣が奮闘をみせています。一方、昨年王者の青山学院大学は2連覇がかかる戦い。決勝は19日の午後1時からプレーボールとなります。

▽準決勝 結果◆立命館 1−0 名城◆青山学院 8−2 八戸学院