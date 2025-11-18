「好きかってにやるぜぇーっ」は英語でなんて言う？ ごきげんぱんだと“ゆるく”学ぶ英会話本が「こんなのが欲しかった」と話題に
活動10周年を迎えるにしむらゆうじさんの人気キャラクター「ごきげんぱんだ」と一緒に、楽しく英語が学べる『ごきげんぱんだの英会話』が発売された。実際に手に取った人たちからは、「こんなのが欲しかった」「単語を変えれば応用が効きそう」「ついかわいさにひかれて購入」といった声が寄せられている。
【画像】ごきげんぱんだのセリフを通じて英語を学べる
■「ねえねえ ちょっと」「うらやますぅ」人気スタンプのセリフが英語に！
本書は、にしむらゆうじさんの大人気キャラクター「ごきげんぱんだ」と楽しく学べる英会話本。一番の特徴は、発売中のLINEスタンプでおなじみのセリフたちが英語になっているところ。「ねえねえ ちょっと」や「うらやますぅ」、「好きかってにやるぜぇーっ」といったごきげんぱんだらしいセリフが、実際の英会話で使える自然な表現になって収録されている。
■SNSで話題の英語講師・Mayu先生が翻訳＆解説
翻訳と英文解説を手がけるのは、SNS総フォロワー数50万人超えの人気英語講師・Mayuさん。TOEIC990点、英検1級、TOEFL110点という圧倒的な英語力を持ちながら、初心者にもわかりやすい解説で支持を集めている。英語フレーズの音声付きなので発音もバッチリ確認でき、聞き流すだけでも勉強になりそう。
■英語初心者も「やり直し派」も楽しく学べる
本書が特におすすめなのは、こんな人たち。まずは、ごきげんぱんだが大好きで、推しキャラと一緒なら勉強も頑張れそうという人。好きなキャラクターと学ぶことで、モチベーションが自然と続く。
次に、これまで英語学習に挑戦したけれど、堅苦しい参考書で挫折してしまった経験がある人。ごきげんぱんだのイラストと親しみやすいセリフなら、構えずに英語と向き合える。
親子で楽しみながら英語に触れたいという人にもぴったり。かわいいパンダのイラストは子どもも興味を持ちやすく、家族のコミュニケーションツールとしても活躍してくれそうだ。
【書籍情報】
『ごきげんぱんだの英会話』
原作・イラスト：にしむらゆうじ
翻訳・英文解説：Mayu
定価：1540円
体裁：四六変形判／160ページ
発行：株式会社KADOKAWA
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)studio UG - NishimuraYuji
