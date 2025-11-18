○経済統計・イベントなど

００：００　米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
０６：００　米・対米証券投資
０８：５０　日・貿易統計
０８：５０　日・機械受注
０９：３０　豪・賃金指数
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０　日・２０年物利付国債の入札
１６：００　英・消費者物価指数
１６：００　英・小売物価指数
１８：００　ユーロ・経常収支
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０　米・貿易収支

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＳＯＭＰＯ<8630>，東京海上<8766>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>
※海外企業決算発表：エヌビディア，パロアルトネットワークスほか

（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。

出所：MINKABU PRESS