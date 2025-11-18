明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
０６：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・貿易統計
０８：５０ 日・機械受注
０９：３０ 豪・賃金指数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１８：００ ユーロ・経常収支
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＳＯＭＰＯ<8630>，東京海上<8766>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>
※海外企業決算発表：エヌビディア，パロアルトネットワークスほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS
００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
０６：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・貿易統計
０８：５０ 日・機械受注
０９：３０ 豪・賃金指数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１８：００ ユーロ・経常収支
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＳＯＭＰＯ<8630>，東京海上<8766>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>
※海外企業決算発表：エヌビディア，パロアルトネットワークスほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS