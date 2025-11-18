飼い主さんのメイクを膝の上で見守る猫の姿が可愛いと話題になっています。動画には「可愛い～！癒やされました」「愛おしい♡」等のコメントが寄せられ27万回以上再生されているようです。

【動画：膝の上に座っていた猫→飼い主さんが『メイク』をしていると…】

メイクを見守る猫ちゃん

Instagramアカウント「ふわふわふわん」に投稿されたのは、猫のふわんちゃんのある日の姿です。飼い主さんの膝の上に座っていたふわんちゃん、飼い主さんがメイクを始めるとじっと見つめてきたそう。

ふわんちゃんは、飼い主さんがメイクブラシを動かすたびに目で追って、メイクする様子を見守ってくれたのだとか。そんな可愛い姿に、飼い主さんはアイシャドーを塗り終わってもメイクをするフリを続けてしまったそうでした。

家に来て最初の頃は…

そんなふわんちゃんは保護猫で、飼い主さん宅に来た当初はとても緊張していたそう。他の投稿では、飼い主さん宅に来て1日目のふわんちゃんの姿が投稿されているようです。

ケージの中で隅に座ってキョロキョロと瞳を動かしていたふわんちゃん。わかりやすく緊張している姿に、飼い主さんは思わず「うちの子かわいい！」とキュンとしてしまったそう。

ふわんちゃんの幸せな毎日

最初は緊張していたふわんちゃんですが、他の投稿では飼い主さん宅に慣れてのんびりと日々を過ごしている姿が投稿されています。飼い主さんのお布団で眠ったり、頭をなでられて心地よさそうな姿も。

クリスマスにはサンタの帽子をかぶって飼い主さんと過ごしている可愛い姿も投稿されているようです。幸せいっぱいなふわんちゃんの姿に癒される投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は27万回以上再生され「可愛い～！癒やされました」「愛おしい♡」「真似っこしたいんよｗ」等のコメントが寄せられ、メイクを見守る様子が可愛すぎるとのコメントが多く書き込まれていたようです。

