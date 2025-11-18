【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（11月18日〜12月1日）

直近50回のデータを紹介します。好調数字は「2」。出現28回は最多で、ゾロ目も5回出ています。「7」も好調。出現26回で、ゾロ目6回は最多となっています。

逆にあまり出ていないのが「5」で、出現は14回。ゾロ目は出ていません。予想の参考にしてみてください。

では、出萌名人の予想から。

「『1』と『5』を千の位に。ゾロ目『11』『55』も入れています。数字の流れからの要注目数字は『8』です」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「直近50回で出現の少ない『3』と『5』を中心に。本命はゾロ目の『33』と『55』。バラナンバーは『1』『6』『8』を加えた組み合わせで」

【11月18日〜12月1日】

出萌クンの萌え予想

1280 5426

1602 5802

1428 5648

1184 5205

1016 5085

遠藤さんの達人予想

1335 1356

0335 1358

0338 1368

1355 3568

0355 1568

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

11月6日 第6851回 2981

11月7日 第6852回 3049

11月10日 第6853回 6727※

11月11日 第6854回 3403※

11月12日 第6855回 2123※

11月13日 第6856回 9991※

11月14日 第6857回 3116※