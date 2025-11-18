『2025 FNS歌謡祭』出演アーティスト第3弾解禁！ミセス、Ado、Creepy Nutsら16組

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月3日と12月10日に放送される『2025 FNS歌謡祭』より、追加出演アーティスト16組が発表。さらに、スペシャルパフォーマンスや一夜限りのコラボレーションの内容も解禁となった。

■出演アーティスト

※★は追加アーティスト（50音順）

＜第1夜＞

★AiScReam

ASKA

★Ado

生田絵梨花

＝LOVE

Aぇ! group

★ATEEZ

ガチャピン・ムック

Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

工藤静香

近藤真彦

THE RAMPAGE

THE ALFEE

★JAEJOONG（ジェジュン）

★スキマスイッチ

Snow Man

Da-iCE

超ときめき♡宣伝部

TWS

DOMOTO

徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）

TREASURE

中川晃教

★中島健人

Number_i

乃木坂46

HANA

浜崎あゆみ

Perfume

パペットスンスン

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

Hey! Say! JUMP

★『ミス・サイゴン』2026カンパニー

★水谷千重子

★Mrs. GREEN APPLE

★ミャクミャク

宮野真守

LiSA

RIP SLYME

★Little Glee Monster

＜第2夜＞

IMP.

aiko

ILLIT

★幾田りら

WEST.

CANDY TUNE

King & Prince

★Creepy Nuts

★倖田來未

櫻坂46

JO1

柴咲コウ feat. LITTLE（KICK THE CAN CREW）

SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

timelesz

★超特急

DISH//

デーモン閣下（聖飢魔II）

TOMORROW X TOGETHER

新浜レオン

NiziU

BE:FIRST

氷川きよし

本田響矢

★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）

■SPパフォーマンス＆コラボレーション

◎Mrs. GREEN APPLEが「GOOD DAY」「天国」を披露

2025年12月31日をもって“フェーズ2”完結、2026年1月1日よりフェーズ3開幕を発表しているMrs. GREEN APPLE。国内ストリーミング総再生数がアーティスト史上初の100億回を突破し、10月からスタートしたドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』ではミセス史上最大規模となる55万人を動員。また、11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開。2作品同時公開は、日本人アーティスト史上初の快挙となる。

さらに、12月からはデビュー10周年を締め括る展覧会『Wonder Museum』を開催するミセスが、夏に続き出演決定。2025年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている「GOOD DAY」と、ボーカル・ギターの大森元貴も主演を務めた映画『＃真相をお話しします』（東宝）の主題歌「天国」を披露する。

◎Adoが東京の夜景をバックに、中森明菜の名曲「十戒」を歌う

2020年に「うっせぇわ」で鮮烈なデビューを果たしてから5年。これまでに『日本レコード大賞』や『新語・流行語大賞』など数々の賞を受賞し、2025年は自身2度目となる世界ツアーを日本人最大級規模で成功させるなど、目まぐるしい活躍を続けるAdoが、2年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。

今回は、2025年にリリースされた中森明菜のトリビュートアルバム『明響』でもカバーした大ヒット曲「十戒」（1984年）をパフォーマンス。見事な歌唱力と表現で届ける“明菜ワールド”の世界、東京の夜景をバックにしたパフォーマンスに注目だ。

◎Creepy Nutsは大ヒット曲「オトノケ」「Mirage」をパフォーマンス

2025年2月に開催したキャリア初の東京ドーム公演をソールドアウトさせ、自身初のアジアツアーを10月から11月にかけて開催するなど、世界中から愛されるCreepy Nutsが2年ぶりに『FNS歌謡祭』に登場。

披露するのは、TVアニメ『ダンダダン』（TBS系）のオープニングテーマで、「ビルボード2025年上半期Global Japan Songs」1位に輝き、海外で最も聴かれた日本の楽曲となった「オトノケ」、そしてTVアニメ『よふかしのうた Season2』（フジテレビ系）のオープニングテーマ「Mirage」。世界を沸かせるCreepy Nutsの音に酔いしれよう。

◎大阪・関西万博の顔、ミャクミャクが初登場

10月に惜しまれつつも閉幕した『EXPO2025 大阪・関西万博』の顔として大活躍したミャクミャクが初登場。第1夜（12月3日放送）で豪華アーティストとコラボする。どんなコラボレーションになるのかは、当日の放送で明らかに。

◎スペシャルコラボが続々決定！

今回も『FNS歌謡祭』恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションを実施。2025年4月に約1年間という期間限定で再集結したRIP SLYMEが、Number_iと代表曲「楽園ベイベー」をコラボすることが決定した。2025年にしか見ることができない貴重な組み合わせで、果たしてどんなステージになるのか!?

また、推しの幸せを願いながらも“永遠にアイドルでいてほしい”と思うファンの強い愛情を歌った、＝LOVEの究極のラブソング「絶対アイドル辞めないで」。ストリーミング再生が累計5,200万回超えを記録した話題の楽曲が、究極のアイドル・中島健人とコラボ。奇跡のコラボパフォーマンスは必見だ。

さらに、12月12日に公開を控える映画『ロマンティック・キラー』から、主演の高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が登場し、Wham!の名曲「Last Christmas」を3人で歌い上げる。

◎『ミス・サイゴン』の名シーンを限定特別バージョンで！

毎年『FNS歌謡祭』のステージを彩るミュージカル企画に、『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場。『ミス・サイゴン』は、1992年の日本初演以来、長年愛されているミュージカルで、2022年の日本初演30周年記念公演以来、4年ぶりにオーディションを開催。厳しい審査を経て本カンパニーに初参戦するエンジニア役・桐山照史（WEST.）、キム役の清水美依紗とルミーナ、クリス役の甲斐翔真と小林唯らをはじめ、総勢26名で『ミス・サイゴン』の名シーンを再現する。『FNS歌謡祭』でしか観ることができないミュージカルの世界にどっぷりと浸れること間違いなし。

■番組情報

フジテレビ『2025 FNS歌謡祭』

第1夜 12/03（水）18:30～23:18

第2夜 12/10（水）18:30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

