『2025 FNS歌謡祭』出演アーティスト第3弾解禁！ミセス、Ado、Creepy Nutsら16組
12月3日と12月10日に放送される『2025 FNS歌謡祭』より、追加出演アーティスト16組が発表。さらに、スペシャルパフォーマンスや一夜限りのコラボレーションの内容も解禁となった。
■出演アーティスト
※★は追加アーティスト（50音順）
＜第1夜＞
★AiScReam
ASKA
★Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
★ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
★JAEJOONG（ジェジュン）
★スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき♡宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）
TREASURE
中川晃教
★中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★『ミス・サイゴン』2026カンパニー
★水谷千重子
★Mrs. GREEN APPLE
★ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
★Little Glee Monster
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
★Creepy Nuts
★倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE（KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
★超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
BE:FIRST
氷川きよし
本田響矢
★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
■SPパフォーマンス＆コラボレーション
◎Mrs. GREEN APPLEが「GOOD DAY」「天国」を披露
2025年12月31日をもって“フェーズ2”完結、2026年1月1日よりフェーズ3開幕を発表しているMrs. GREEN APPLE。国内ストリーミング総再生数がアーティスト史上初の100億回を突破し、10月からスタートしたドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』ではミセス史上最大規模となる55万人を動員。また、11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開。2作品同時公開は、日本人アーティスト史上初の快挙となる。
さらに、12月からはデビュー10周年を締め括る展覧会『Wonder Museum』を開催するミセスが、夏に続き出演決定。2025年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている「GOOD DAY」と、ボーカル・ギターの大森元貴も主演を務めた映画『＃真相をお話しします』（東宝）の主題歌「天国」を披露する。
◎Adoが東京の夜景をバックに、中森明菜の名曲「十戒」を歌う
2020年に「うっせぇわ」で鮮烈なデビューを果たしてから5年。これまでに『日本レコード大賞』や『新語・流行語大賞』など数々の賞を受賞し、2025年は自身2度目となる世界ツアーを日本人最大級規模で成功させるなど、目まぐるしい活躍を続けるAdoが、2年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。
今回は、2025年にリリースされた中森明菜のトリビュートアルバム『明響』でもカバーした大ヒット曲「十戒」（1984年）をパフォーマンス。見事な歌唱力と表現で届ける“明菜ワールド”の世界、東京の夜景をバックにしたパフォーマンスに注目だ。
◎Creepy Nutsは大ヒット曲「オトノケ」「Mirage」をパフォーマンス
2025年2月に開催したキャリア初の東京ドーム公演をソールドアウトさせ、自身初のアジアツアーを10月から11月にかけて開催するなど、世界中から愛されるCreepy Nutsが2年ぶりに『FNS歌謡祭』に登場。
披露するのは、TVアニメ『ダンダダン』（TBS系）のオープニングテーマで、「ビルボード2025年上半期Global Japan Songs」1位に輝き、海外で最も聴かれた日本の楽曲となった「オトノケ」、そしてTVアニメ『よふかしのうた Season2』（フジテレビ系）のオープニングテーマ「Mirage」。世界を沸かせるCreepy Nutsの音に酔いしれよう。
◎大阪・関西万博の顔、ミャクミャクが初登場
10月に惜しまれつつも閉幕した『EXPO2025 大阪・関西万博』の顔として大活躍したミャクミャクが初登場。第1夜（12月3日放送）で豪華アーティストとコラボする。どんなコラボレーションになるのかは、当日の放送で明らかに。
◎スペシャルコラボが続々決定！
今回も『FNS歌謡祭』恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションを実施。2025年4月に約1年間という期間限定で再集結したRIP SLYMEが、Number_iと代表曲「楽園ベイベー」をコラボすることが決定した。2025年にしか見ることができない貴重な組み合わせで、果たしてどんなステージになるのか!?
また、推しの幸せを願いながらも“永遠にアイドルでいてほしい”と思うファンの強い愛情を歌った、＝LOVEの究極のラブソング「絶対アイドル辞めないで」。ストリーミング再生が累計5,200万回超えを記録した話題の楽曲が、究極のアイドル・中島健人とコラボ。奇跡のコラボパフォーマンスは必見だ。
さらに、12月12日に公開を控える映画『ロマンティック・キラー』から、主演の高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が登場し、Wham!の名曲「Last Christmas」を3人で歌い上げる。
◎『ミス・サイゴン』の名シーンを限定特別バージョンで！
毎年『FNS歌謡祭』のステージを彩るミュージカル企画に、『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場。『ミス・サイゴン』は、1992年の日本初演以来、長年愛されているミュージカルで、2022年の日本初演30周年記念公演以来、4年ぶりにオーディションを開催。厳しい審査を経て本カンパニーに初参戦するエンジニア役・桐山照史（WEST.）、キム役の清水美依紗とルミーナ、クリス役の甲斐翔真と小林唯らをはじめ、総勢26名で『ミス・サイゴン』の名シーンを再現する。『FNS歌謡祭』でしか観ることができないミュージカルの世界にどっぷりと浸れること間違いなし。
■番組情報
フジテレビ『2025 FNS歌謡祭』
第1夜 12/03（水）18:30～23:18
第2夜 12/10（水）18:30～21:54
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
■関連リンク
『2025 FNS歌謡祭』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/FNS/