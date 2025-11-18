º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤â¡ª¥á¥ó¥Ðー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¾ð¿¼¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¿Í¡×¡Ö¤¹¤ÎÃ´¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
»¨»ï¡ØFRaU¡Ù¤Î¥¦¥§¥Ö¤Ë¤Æ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ëº´µ×´Ö¤È¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¿±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¡¦³¤ÊÔ
¢£º´µ×´ÖÂç²ð¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¡ØFRaU¡Ù¤Ç¸ø³«
º´µ×´Ö¤Ï11·î28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ºî¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿±ÊÅç²Æ´õ¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
²Æ´õ¤Î¥Ü¥Ç¥£ー¥¬ー¥É¤òÌ³¤á¤ëÂ¿Ëà·Ã¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢Èà½÷¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÃÓÅÄ³¤¡Ê¤«¤¤¡Ë¤ò±é¤¸¤ëº´µ×´Ö¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡È³¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤É¤¦²ò¼á¤·¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¡¢±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤È¼«¿È¤ÎËÜ²»¡¢ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿Ëà·Ã¤ò¼é¤ë³¤¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥°¥ëー¥×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤ÇÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥ëー¥º¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡£¥Ë¥Ã¥È¤ò¤º¤é¤·¤Æ¸ª¤ò½Ð¤·¤¿±ð¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢ÁÈ¤ó¤À¼ê¤Ë³Ü¤ò¾è¤»¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥á¥ó¥Ðー¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤µã¤¤¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¾ð¿¼¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¿Í¤À¤Ê¤ÈËèÅÙ´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤µ¤¯¤á¤á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê²¿²óÊ¹¤¤¤Æ¤âÂº¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤ÎÃ´¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜÀþ¤¬¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂè3²óÌÜ¤Ï11·î25Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£
¢£Æ°²è¡§±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡õ¿¹ÅÄË¾ÃÒ
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤È¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤â¸ø³«¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢Â¿Ëà·Ã¤È³¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£