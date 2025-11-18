秋に食べたいもののひとつ、焼きイモ！ 今回はそんな焼きイモを自宅でお手軽につくるレシピと、市販のプリンを使った簡単なアレンジレシピをご紹介。農家の娘として旬のレシピを発信しているセリナさんが教えてくれました。

​市販のプリンで簡単に「ブリュレ」が完成！

ブリュレというと、つくるには少し手間がかかるイメージがあると思います。ですが、市販のプリンをカスタード代わりに使うことで、自宅でも簡単につくることができちゃうんです！

ねっとり系の焼き芋を使えば、とろとろの絶品スイーツに。秋にぜひ試してほしい1品です。

●市販のプリンを使った、簡単焼きイモブリュレ

【材料（1人分）】

焼きイモ 中1本 ※ねっとり系がおすすめです

お好きなカスタードプリン 1個

グラニュー糖 適量



【つくり方】

（1） 焼きイモに、縦にまっすぐ切り込みを入れる。

（2） （1）の切り込みから、焼きイモの中身を1／3〜1／2程度取り出す。

（3） ボウルに（2）とプリンを入れ、よく混ぜる。

（4） （1）で切り込みを入れた焼きイモの中に、（3）をつめ込む。（この状態で、お好みで冷蔵庫または冷凍庫で冷やす）

（5） グラニュー糖をのせ、バーナーでこんがりするまで炙（あぶ）ったら完成！ （バーナーがない場合は、スプーンをガスコンロであぶって何度か押しつけると、こんがりします！）

オーブンで簡単！ねっとり焼きイモのつくり方

焼きイモ自体も手づくりする場合は、オーブンでの簡単調理がおすすめです！

今回のようにねっとり感を重視したい場合は、「紅はるか」や「シルクスイート」など、ねっとり食感のサツマイモを選ぶのがポイント。「鳴門金時」など、ほっくり食感のサツマイモでは濃厚な口あたりにはなりません。

また、ねっとり系のサツマイモでも、収穫したてや熟成がたりない場合は、ねっとりせず甘味がたりない場合があります。不安な場合は、糖度管理されたものを選ぶのもおすすめですよ。

●ねっとり焼きイモ

【材料（つくりやすい量）】

サツマイモ 好きなだけ ※大きさをそろえることで焼きムラを防ぐことができます。大きすぎるものは火がとおりにくいので、中くらいがおすすめ。



【つくり方】

（1） サツマイモをよく洗い水気を拭き取り、フォークで全体を刺し穴をあける。（オーブンでの破裂防止のため。深く刺す必要はありません）

（2） 天板にクッキングシートを敷き、（1）を並べ、予熱なし160度のオーブンで120分焼く。

（3） 蜜があふれ、触ってみてやわらかければOKです。皮と身が離れているような感じになっていれば理想。やわらかさがたりなかったり、サツマイモが太かったりする場合は、追加で焼いてください。

（4） 焼けた後冷めるまでオーブンでそのまま放置し、その後冷蔵庫でひと晩寝かせたら完成です！ 一度冷やすことで、より甘味が増します。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください