飼い主から家を追い出されてしまい、ずっと帰りを待っていた3匹の猫。放っておくしかないと言われていた3匹を救い出すべく、投稿主さんが立ち上がり…。話題となっている投稿は記事執筆時点で84万再生を超え、「何で…置いていけるんだ…」「涙が止まりません」との声が上がっています。

【動画：置き去りにされ、飼い主の帰りを"ずっと待っていた猫たち"→放っておけなくて…】

飼い主に捨て去られた3匹の猫

TikTokアカウント『しま』に投稿されたのは、突然自宅を追い出されてしまった猫たちの様子。まだまだ寒さの残る2月のある日、投稿主のしまさんは、近所で飼われていた3匹の猫たちが外に出て過ごしているのを発見したといいます。

1週間近くも外にいたそうで、近所の方々に聞いて回ると、自治会長さんから家の住人は自宅を売却し、引っ越してしまったことを聞いたそうです。

猫たちの身を案じて動物愛護センターに問い合わせても、「餌をやらずに放っておいてください」と言われてしまったといいます。

「全員救い出す」子猫も含めた全頭保護へ

いつの間にか家は取り壊され、居場所を失った猫たちがしまさんの家へと通うようになった矢先、片方の猫が妊娠して3匹の子猫を産んだといいます。

寒さと空腹に耐えながら、家主が家に帰ってくるのをずっと待つ猫たちの姿に、「猫たちをこのまま放っておくなんてできない…」そう考えたしまさんは、自分たちの手で猫たちを救い出すと決意してご飯を与えることにしたそうです。

保護後の猫たちの姿に涙

子猫を含め、保護する決意は揺らがなかったというしまさん。捕獲器を設置して保護に挑むもなかなか入ってはもらえず、苦戦を強いられながらも、約1年かけて全頭保護ができたそうです。

特に最後の1匹は警戒心を強めてしまい自宅にも近寄らなくなっていたとのことですが、大雪の日にしまさんが探して回り、猫がそれに応える形で必死に戻ってきてくれて救い出せたといいます。

成猫3匹や保護時小さかった子猫たちは、安心できる環境でたくさんご飯を食べて遊んで寝て、すっかり元気になったとか。これからの猫たちの幸せを願ってやみません。

投稿には、「胸がじーんとしました。保護して貰えてほんとに良かったです。」「猫ちゃん達を安全でしあわせな場所を与えて下さる方が近くに居てくださって良かったです。」「残酷な現実すぎます…」「涙が止まりません…」「猫も、私たち人間と一緒で生きてるんですよね。」といった声が集まりました。

TikTokアカウント『しま』では、保護された猫たちが改めて家猫としての猫生を歩む様子や、猫たちそれぞれの保護までの記録をまとめて見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『しま』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。