この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025は来場者101万人の熱気に満ちた盛り上がりを見せた ■小型EVからFCEVまで多様な未来像がリアルに提示され海外勢も高い意欲を示した ■ショー本来の魅力と深みが復活し再び世界の主要モビリティショーとして存在感を高めた

100万人以上を熱狂させたJMSの衝撃

今年のジャパンモビリティショーは、予想以上に盛り上がった。会期中に会場へ足を運ぶ機会が何度もあったが、どの日も来場者の熱気が強く、展示内容もじつに濃かった。総来場者は延べ101万人。規模縮小が続く世界のモーターショーの流れを考えれば、この数字は驚くほどの健闘と言っていい。

まず驚いたのは、メーカーごとの個性がとてもよく出ていたことだ。トヨタは南館という新しい建屋にブースを構え、週末は入場規制、平日でもセンチュリーの前には40分待ちの行列。私はガイドツアーの仕事があったので何度も南館に入ったが、「入ったら最後、出られなくなるぞ」と冗談めかしていわれるほどの混雑ぶりだった。

ホンダの展示も強烈だった。とくにロケットは来場者の視線を一気に奪った。映像では500〜600mほど上昇しているように見えたが、実際は250m前後。それでも、クルマづくりとは世界の違う宇宙への挑戦が、ホンダの技術文化の懐の深さを改めて感じさせる。自動車メーカーでありながら、本気で空と宇宙を目指しているのはホンダだけといっていい。海外のエンジニアや自動車コンサルタントを案内した際も、「ホンダってロケットまで作るのか」とずいぶん驚いていた。

一方で、スズキやダイハツの展示は「地に足のついた未来」という感じで好印象だった。スズキが出していた軽EVのコンセプトカーは、アルトやワゴンRを思わせる雰囲気ながら、見た瞬間に「これは海外でもウケる」と直感できる内容。

ホンダのNシリーズをベースにした小型EV「Super-ONE」のプロトタイプもよかった。昔の「シティブルドッグ」を思わせるワイド&ローな佇まいで、試作車にも試乗したが、仮想多段シフトやBOOSTモードの仕上がりもよく、電気自動車なのにエンジン車らしさをうまく再現していた。

今回、軽自動車〜Aセグメント級のEVが一気に存在感を増していたことは、大きな潮流だと感じた。ヒョンデのインスターは軽より少し大きいAセグメントで、価格は290万円前後とされる。ホンダN-ONE e:の270万〜320万円と比べても、しっかりライバルになる。BEVになったことで、軽が世界市場の土俵に上がったという印象がある。

メーカーの個性が強く現れた展示内容に満足

日産が発表した新型エルグランドも話題だった。皇室の御料車を思わせる深い朱色のボディカラーが印象的で、じつに日本的な佇まい。第3世代e-POWERは500Nmという圧倒的なトルクをもち、走りの感覚は極めて力強い。ただし、アルファード／ヴェルファイアのような設えの豪華さはまだわずかに届かない部分もあるかもしれない。

トヨタのブースでは、アフリカ市場向けのIMVシリーズの展示が非常に印象的だった。スケートボード型のシャシーにハンドルだけつけ、あとはユーザーや現地の工房が自由に架装していく。まさに「ティア0.5」と呼べる新しい産業の種づくりで、こうしたボトムアップ型の発想は日本メーカーの強みだと感じた。

今回のJMSでのキングオブコンセプトカーは、清水的にはカローラだ。2年前のレクサスブースで似たモデルが登場しているが、今回はその発展型。低いボンネットの中身を知りたくて、多くのメディアが問いただすが、トヨタは「マルチパス」としかいわない。

創造力を発揮するなら、このモデルはリヤモーター・リヤ駆動。そのプラットフォームを活かせば、BEVも作れるし、仮に低いボンネットにおさまるエンジンを発電機を割り切るなら、シリーズハイブリッドのFRが作れる。その仮説が当たっていれば、スタックを搭載する水素燃料電池FCEVも可能だ。つまり、バッテリー・燃料電池・内燃機関と、トヨタがいうところの「マルチパス」が可能となる。これがキングオブコンセプトの理由だ。

さらに、海外勢も本気度が高い。BYDは日本向けに右ハンドルの軽枠モデル「RACCO（ラッコ）」を世界初公開してきた。スライドドアのスーパーハイト軽EVで、日本市場のど真ん中を狙っている。デザインにルークスの要素を感じたのは、以前日産サクラを手掛けた人物がBYDへ移籍したという噂もあるからだろう。

メルセデスやBMW、ヒョンデは燃料電池車（FCEV）の展示が目立ち、むしろトヨタ以上に積極的にFCEVをアピールしていた印象すらある。BMWがX5ベースの水素モデルを堂々と展示し、ヒョンデも新型NEXOをステージ中央に置いていた。EV一辺倒でない、多様なパワートレインの未来を真剣に模索している姿勢が伝わってきた。

振り返ると、今回のショーは「東京が世界のモビリティショーの中心になりつつある」と感じさせる内容だった。すでにジュネーブショーは実質消滅、デトロイトは展示会レベルへ縮小し、CESとIAAミュンヘンが存在感を増すなか、東京はBtoCの来場者が増え、ASEANからのインバウンドも急増。未来のモビリティを広く一般へ伝える「ショー本来の役割」を、もっともバランスよく果たしていたと思う。

私自身はガイドツアーを5回ほど担当し、屋外ステージのイベントも含めて連日歩きまわったが、とにかく飽きなかった。足の裏にはマメができたものの、それだけ歩いてもまだ見足りないと思えるほど、今年の東京は「世界で一番おもしろいモビリティショー」になっていた。