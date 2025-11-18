数々のレシピを手がける和食屋店主の笠原将弘さん。今回は、香ばしいゴボウととろりとしたナメコが相性抜群のみそ汁レシピを教えてもらいました。仕上げにひとふりする粉山椒が香りを引き立て、秋の食卓にぴったり。身体も心もほっと和む一杯を、ぜひつくってみてください。

ゴボウの香ばしい風味とナメコの食感が楽しめる！

ふくよかなみその甘さと2種の具が相性抜群！ 【調理時間：10分】

●ゴボウとナメコの白みそ汁

【材料（4人分）】

ゴボウ 50g

ナメコ 1袋

だし汁 3カップ

白みそ 大さじ4と1／2

粉山椒 少し



【つくり方】

（1） ゴボウはささがきにし、さっと洗って水気をきる。ナメコはさっとゆで、ザルに上げる。

（2） 鍋にだし汁、（1）のゴボウを入れて中火にかけ、煮立ったら弱火にして4〜5分煮る。ナメコを加えてさっと煮たら、白みそを溶き入れる。

（3） アクが出たら除き、煮立つ直前に火を止める。器に盛り、粉山椒をふる。

［1人分55kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです