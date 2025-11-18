³ÚÅ·¤Î¥ï¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤¬¸½¾õ°Ý»ý¤Î550Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï1»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç1·³½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤Î¥ï¥©¡¼¥¿¡¼¥ºÍþ³¤¥¸¥å¥ß¥ëÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬18Æü¡¢ËÜµò¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î550Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤Ê¤¯1Ç¯´Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï2·³¤Ç68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦192¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤òÂ¿¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÍèÇ¯¤Ï¤½¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï1»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç1·³¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£