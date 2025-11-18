ß·Êæ´õ¤µ¤ó¡Ö¿§¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÃç´Ö¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¸µ½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆ±»Î¤Ç¡Öµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢11Ç¯WÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îß·Êæ´õ¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃç´Ö¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¿¼¤¤ÏÃ¤â¿§¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÃç´Ö¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÝ²¼²Â¹¾¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Öµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÝ²¼¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌó20Ç¯¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡¡2006Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î»þ¤Ë»ä¤«¤éÃÝ²¼¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²áµî¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Æ¸ò¤À¤Ã¤¿¡£³ØÇ¯¤³¤½°ã¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±À¤Âå¤Ç¡¢¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆ±»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îºå¸ýÌ´Êæ¤µ¤ó¤â¡Öº£²ó¤Ï¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃÂ¿¤á¤Ç¤·¤¿¤Í¾Ð¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥óÏÃÌÌÇò¤½¤¦¡¼¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡¡2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£