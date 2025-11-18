ファミリーマートが「星のカービィ」とコラボレーションした「カービィたちの超まんぞくフェス」キャンペーンの第2弾を、11月18日（火）から全国の店舗で実施している。

ファミマ「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾 ファミチキ袋 (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

ファミマ「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾 中華まん袋 (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

キャンペーン第2弾では、クラシックなドットデザインで描かれた星のカービィの「ファミチキ袋」（全2種）や「中華まん袋」（全3種）が、数量限定で登場している。

また、カービィをイメージした丸いピンクのパフが入った「クランキー苺 星のカービィコラボ」（275円）や、ピンクのさくらんぼ味で、3種類のパッケージと、中の袋にもシークレットデザインが隠れた「カービィアメ」（213円）もお目見えしている。

クランキー苺 星のカービィコラボ（275円） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

カービィアメ（デザイン3種 213円） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

期間中、対象商品を2品購入するごとに、キャンペーンのオリジナルグッズが1個もらえる。第2弾は『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」で、11月25日（火）からの第3弾ではカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」がもらえる。

ファミマ「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾 『カービィのエアライダー』デザイン オリジナルA4 クリアファイル (C)Nintendo / SORA (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

ファミマ「カービィたちの超まんぞくフェス」第3弾 オリジナル豆皿 (C)Nintendo / SORA (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

さらに、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入し、ためたスタンプ数に応じて応募できるキャンペーンも実施。景品は「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく」（スタンプ2個）などがある。『カービィのエアライダー』のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で100人に「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」が当たる企画も実施している。



ファミリーマートの「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾は、11月18日（火）から。



(C)Nintendo / SORA (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.



ファミマ「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾 ファミペイスタンプ企画 星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

ファミマ「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾 ファミペイスタンプ企画 星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

Nintendo Switch2 ダウンロードカード『カービィのエアライダー』（7980円） (C)Nintendo / SORA (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.