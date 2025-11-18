恒星で発生する爆発現象「コロナ質量放出（CME）」のイメージ図/Olena Shmahalo/Callingham et al./ESA

（CNN）太陽系外の恒星で発生した爆発現象「コロナ質量放出（CME）」が、このほど初めて観測された。太陽で先日起きたCMEでは地球に太陽嵐が到達し、オーロラが各地の夜空を彩ったが、これよりはるかに大規模だったとみられる。

太陽のCMEは、太陽上空の大気層「コロナ」から電荷を帯びた粒子を含むガス「プラズマ」が一気に放出される現象。大規模だと地球の磁場が乱れ、通信や電力網、人工衛星の障害といった影響も出る。

太陽以外のCMEはこれまで観測されていなかったが、仏パリ天文台の研究員、シリル・タス氏らのチームが地球から約130光年離れた赤色矮星（わいせい）「StKM-1262」でのCMEを検出。英科学誌ネイチャーに発表した。

チームによると、放出のスピードは秒速2400キロに達した。太陽のCMEでは約2000回に1回しかみられない速さだという。「今回の爆発の威力は、太陽で起きる最も強いCMEの1万〜10万倍に上った」と、タス氏は語る。「太陽系外の宇宙天気の研究に新たな可能性がひらけた」

恒星から高密度の物質が勢いよく放出される威力で、近くを周回している惑星の大気が吹き飛ばされる可能性もある。

恒星の激しい活動がその周りの惑星にどう影響するかを研究することは、太陽系外の惑星に生命が存在するかどうかを判断するうえで重大な意味を持つ。

恒星の爆発現象をどう検知するか

米海洋大気庁（NOAA）宇宙天気予報センターの研究員、マーク・ミーシュ氏はCMEについて「超音速の突風が周囲の惑星間空間を移動し、戦闘機から発生するソニックブームのような衝撃波を出す」と説明した。同氏は本研究に参加していない。

研究チームは、オランダをはじめ欧州各地に配置した数千のアンテナで構成される電波望遠鏡「低周波電波干渉計（LOFAR」）が観測した10年前のデータを新たなソフトで解析するなかで、ある電波信号を発見した。

チームを率いるオランダ・アムステルダム大学のジョー・カリンガム准教授は「物質が恒星の強力な磁場から完全に脱出していなければ発生しないタイプの電波信号だった」と話す。「それはつまり、CMEに由来するということだ」

新たな解析技術は、数千個に上る恒星からの異なる波長の電波信号を同時に検出し、変化を追跡できる「電波干渉計マルチプレックス分光法」（RIMS）。タス氏ともう１人のメンバー、パリ天文台のフィリペ・ザルカ氏が開発した。

タス氏は「分単位で展開するCMEにはぴったりの技術。連続的で時間分解能の高い観測が求められるからだ」と述べた。

RIMSで検出されたのは、太陽のCMEでみられる「II型」の電波バーストだった。これは高温のガスが宇宙空間に噴き出していたことを意味する。宇宙で観測されるミリ秒単位の突発的なバーストは「高速電波バースト」と呼ばれ、その発生源は不明だが、II型バーストは数分間継続する。

カリンガム氏は「噴出の信号には、CMEで外へ広がる物質の密度の情報も含まれている。電波バーストを解析すれば、恒星から質量が放出されたことが分かるだけでなく、密度などの物理的な値も推定できるということだ」と説明した。

チームは欧州宇宙機関（ESA）が1999年に打ち上げたX線観測衛星「XMMニュートン」のデータを使って、この恒星の温度や自転、X線の明るさを計測した。

オランダ電波天文学研究所の博士課程に在籍するメンバーのダビド・コナイン氏は、声明で「電波を検出するにはLOFARの感度と周波数帯が必要だった」「そしてXMMニュートンがなければ、CMEの動きを推定したり、太陽観測に当てはめたりすることはできなかった」「どちらか一方では足りず、両方が不可欠だった」と強調した。

カリンガム氏によれば、太陽以外の恒星は遠すぎるため、これまでCMEを直接観測することは困難とされてきた。タス氏によると、ほかの恒星でCMEが起きた気配があっても、強力な「フレア」などCMEとは異なる活動と解釈されることが多く、決定的な検出には至っていなかった。

「これまでに観測された恒星のCMEとみられる形跡は、プラズマが最初に恒星を離れる初期段階が中心だった」と、ミーシュ氏は説明する。

米コロラド大学ボルダー校の宇宙物理学者、ケビン・フランス准教授によると、太陽以外の恒星でCMEが起きたことを示す明確なII型バーストを検出することは長年の念願とされてきた。フランス氏はCMEの研究に取り組んできたが、本研究には参加していない。

同氏は今回の検出について、「太陽系外でもCMEが発生することを示す過去最大の証拠になるだろう」と指摘。赤色矮星のような低質量星は銀河系内にある恒星の70パーセント以上を占めると指摘し、「この観測と今後予想される同様の観測によって、低質量星の活動期への理解が深まるだろう」と期待を示した。

生命の存在を探る

カリンガム氏によると、赤色矮星の磁場の強度は太陽の1000倍を超えることもある。

StKM1-1262の質量は太陽の半分だが、自転速度は20倍を超え、磁場強度は300倍と推定される。

太陽よりはるかに暗く、低温で小さい恒星の周囲にも、惑星が見つかるケースは多い。ただし恒星との距離は太陽系の惑星よりずっと近く、公転周期がわずか数日ということもある。

赤色矮星は太陽より光度も温度も低いため、惑星の表面に液体の水が存在できる領域「ハビタブルゾーン」ははるかに狭い。

表面に水が存在し、生命を持つ可能性のある惑星は大気の層で保護されているはずだが、赤色矮星からのフレアで惑星が有害な放射線にさらされる可能性は以前から指摘されていた。

今のところStKM1-1262が惑星を持つのかどうかは不明だが、カリンガム氏は過去の研究結果を基に、ほとんどの赤色矮星に少なくとも1個の惑星が存在するとの見方を示した。

同氏によると、地球を守っている磁場はこのCMEに襲われたら持ちこたえられず、大気が直接CMEにさらされて吹き飛ばされることになるという。「そのため、たとえ惑星が完璧な領域にあっても大気はすぐに消え去り、（火星のように）不毛の岩地だけが残るだろう」

タス氏によると、チームは今後、こんなに小さな恒星がそれほど強いエネルギーをどのように蓄積し放出するのか、CMEが繰り返されることで近くの惑星にどんな影響が及ぶかについて研究を進める構えだ。

カリンガム氏は「1平方キロメートル電波望遠鏡（SKA）」という国際プロジェクトのリーダーも務めている。数千のパラボラアンテナと最大100万個の低周波アンテナを展開して世界最大の電波望遠鏡をつくる計画で、28年に完成する予定。太陽系外の恒星でのCMEも検知できる。

ミーシュ氏は「これは将来の研究の始まり、願わくは前触れにすぎない」「後続の研究で私たちの説が確認され、どれだけ頻繁な現象かがさらに明らかになることを願っている」と述べた。