三上悠亜、ミニスカコーデで温泉旅行へ「可愛い」「透明感がすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】タレントの三上悠亜が11月17日、自身のInstagramを更新。白のミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳タレント「透明感がすごい」白のミニスカ姿
三上は「久しぶりにお休みとって温泉旅行行ってきたよ癒されました」とつづり、白のコートにミニスカートを合わせた冬の装いで、駅のホームに立つ姿を複数枚投稿。落ち着いた色味の上品なコーディネートで、スラリと伸びる美しい脚を引き立てている。
この投稿には「冬コーデが可愛い」「透明感がすごい」「癒される雰囲気」「スタイルが綺麗」「旅行ショット最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
