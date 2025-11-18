マギー、美脚際立つシースルースカート姿「脚に目が行く」「お洒落上級者」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/11/18】モデルのマギーが11月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つシースルースカートでのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳年商億超え社長兼タレント「脚に目が行く」シースルースカート姿
16日に「マカオグランプリのトムスアンバサダーとしてBigBoss TOM’S RACING の応援にきました」とつづり、マカオに滞在していることを明かしていたマギー。「夜は涼しくてネオンぴかぴかで綺麗だった」と言葉を添え、マカオの夜景をバックにしたショットを公開した。黒のアウターに太ももから下が大胆にシースルーとなった「インスタ広告で一目惚れした」というスカートを着用しており、スラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「モデルの着こなし」「夜景が似合う」「美しい」「脚に目が行く」「お洒落上級者」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
