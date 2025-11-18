キスマイ千賀健永、新ヘアカラー＆家族写真公開「何色でも似合うのすごい」「弟さんもスタイル良い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】Kis-My-Ft2の千賀健永が11月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーと家族写真を公開した。
【写真】キスマイ千賀「弟さんもスタイル良い」家族写真＆新ヘア公開
千賀は「＃薄ピンクにしてみました ＃初色」とハッシュタグを付け、新しいヘアカラーで撮影したソロショットを投稿。また「＃父親と弟の誕生日会した」「弟にダウンプレゼントしたら早速着てくれようとした」とつづり、家族で食事をする様子や千賀が贈ったダウンジャケットに袖を通す弟の姿を収めた家族写真も披露していた。
この投稿に、ファンからは「何色でも似合うのすごい」「綺麗な髪色」「素敵な家族時間」「弟さんもスタイル良い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
