【モデルプレス＝2025/11/18】乃木坂46の梅澤美波が11月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】梅澤美波「長さが異次元」色白美脚際立つミニワンピ姿

◆梅澤美波、ミニワンピース姿公開


梅澤は「本日発売の雑誌『EX大衆』にて表紙を務めさせていただいております」と、雑誌「EX大衆」（双葉社）の表紙撮影でのオフショットを投稿。黒いミニワンピースを身に着けた梅澤が建物の入口に腰をかけており、すらりとした美しい脚がのぞいている。

◆梅澤美波の投稿に反響


この投稿は「完璧」「色白で細長い」「ラインが綺麗」「脚の長さが異次元」「シンプルな服だから脚の美しさが目立つ」「綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

