やっぱり“この色”が可愛い！【ZARA】大人コーデに合う！「黒バッグ」

一点投入で目を引く差し色バッグもいいけれど、大人コーデに安心感と品格をもたらしてくれる黒のバッグは、1つはキープしておきたいところ。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】から、シックな大人の装いにマッチする黒バッグをピックアップ！ 丸いフォルムが愛らしいシティバッグや、フェイクファーが存在感を放つバケットバッグなど、「無難だから」ではなくあえて選びたい魅力的な黒バッグをご紹介します。

ころんと丸いフォルムが大人可愛い

【ZARA】「シティバッグ」\6,590（税込）

艶やかな黒ところんと丸みを帯びたフォルムが大人コーデに落ち着いた甘さをプラスしてくれる、シティバッグ。幅21cmというコンパクトなサイズ感で、使い勝手が良さそうです。レザー調の素材や端正なデザインで、高見えにも期待できるはず。ショルダーストラップは素材が異なる2種類が付属。外したり付け替えたりと、その日のコーデに合わせてアレンジを。

ミニマルなデザインが黒を引き立てる

【ZARA】「バケットバッグ」\6,590（税込）

オールブラックのミニマルなワンハンドルデザインが、コーデをスタイリッシュに格上げしてくれそうなバケットバッグ。ハンドル部分にあしらわれたゴールドカラーのバックルのおかげでハンサムになりすぎず、女性らしさもキープできそうです。取り外し可能なインナーバッグやショルダーストラップも付属しており、毎日頼りたくなる相棒バッグになってくれるかも！

デザイン性のあるチェーンやチャームが黒に映える

【ZARA】「マルチチャームショルダーバッグ」\6,590（税込）

あえてくたっとさせた風合いで、重厚感のある黒のバッグに抜け感を演出しているショルダーバッグ。チェーンタイプのショルダーストラップや複数のチャームも黒地に映え、アクセサリー感覚でコーデのアクセントになってくれるはず。エレガントな装いの外し役としてさらりと肩掛けしたり、クラッチバッグのように手持ちしたりと、柔軟に持ち方を変えてみて。

脱無難を叶えるフェイクファー素材

【ZARA】「フェイクファーバケットバッグ」\7,990（税込）

毛足の長いフェイクファー素材で覆われたバケットバッグは、脱無難を叶えるのにぴったり。一点投入でモードな存在感を発揮しつつ、オールブラックのシックな色のおかけで大人らしさも損ねません。調節可能なワンハンドルかつ、インナーポーチ付きで実用性も◎ 冬の大人コーデを彩る、遊び心たっぷりのアクセントになってくれそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ