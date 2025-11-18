お笑いコンビ・納言が17日、コンビのYouTubeチャンネルを更新。17年ぶりに黒髪にした薄幸（すすき・みゆき＝32）がキッチンに立ち、簡単アレンジ料理を振る舞った。



【写真】17年ぶりに黒髪にした薄幸 やさぐれ感ゼロ！むしろ清純派

幸は10日に公開した動画で突然、黒髪ストレート姿を披露。ヘアチェンジの理由は仕事の都合だというが、撮影スタッフに「どなたですか？（笑）」と聞かれるほどの変貌っぷりが話題になっていた。この日の動画でも、幸は自身の黒髪を確認し「いいね」とご満悦。相方・安部紀克（33）も「前の金髪が思い出せないくらいなじんでますよ」と絶賛した。



コメント欄も「パンテーンのCMっぽい幸さん」「昼顔出ててもおかしくない妖艶さ」「まじ黒髪ええわー」「黒もかわいい」「横顔も十分に美人さん」と好評の声であふれた。



酒とタバコをこよなく愛する“やさぐれキャラ”でブレークした幸だが、実は料理好きの一面も。手間を極力省いた「ズボラ飯」が得意で、12月にはレシピ本を発売するほどの腕前。この日の動画でもサバ缶を使った「サバのちゃんちゃん焼き風」をさくっと調理していた。



（よろず～ニュース編集部）