RADWIMPSトリビュートにワンオク・Takaが「やりたかったなー」 ファンからは「25周年でぜひ！」「1曲追加して！」の声
RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念して発売されるトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の全14曲が発表されたことを受け、同バンドの野田洋次郎が自身のインスタグラムを更新。同作についての想いを改めてつづった。
【写真】感謝をつづった野田洋次郎の投稿 Takaのリプライも
野田は投稿で、「内容について何か語るべきなのかなと思ったりもするのですが、聴けば聴くほど語るべき言葉がなくなっていくのです」とし、「鳥肌があまりに連続で立ち続けるので、身体が風邪をひいたと錯覚したような感覚に陥るのです。音楽を続けてきてよかった」と感慨を語った。そして「このような幸せを頂いたので、また明日からも音と言葉を追い続けようと思います」と締めくくり、参加アーティストへの感謝の言葉も添えた。
豪華ラインナップで話題を呼んでいる同作だが、この投稿にONE OK ROCKのボーカル・Takaが「やりたかったなー」涙の絵文字を添えてコメント。そんなTakaのコメントには、「1曲追加して！」「25周年でぜひ！」「サプライズで出てくれ！」「これえぐい」「夢見てたコラボ」など多数のリプライが集まり、SNS上では「本当に実現してほしい」と願うファンの声が広がっている。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』は11月19日にリリースされ、参加アーティストは全14組。iri、上白石萌音、ずっと真夜中でいいのに。、角野隼斗、SEKAI NO OWARI、DISH//、Vaundy、ハナレグミ、My Hair is Bad、Mrs. GREEN APPLE、宮本浩次、YOASOBI、米津玄師、ヨルシカが名を連ねており、11月3日から14日間にわたって1日1組ずつ発表されてきたことで、毎日の発表がSNSを中心に大きな話題となっていた。
