ミズノが SBTG と初タッグ。反骨精神を宿した「WAVE RIDER 10 SBTG」が11月21日（金）発売
ミズノ（Mizuno）が、シンガポール発のスニーカーアーティスト SBTG（エスビーティージー／本名 Mark Ong）と初めてのコラボレーションを実現した「WAVE RIDER 10 SBTG」を11月21日（金）に発売します。世界のストリートシーンで存在感を放つ SBTG との協業は、ミズノのスポーツクラフトマンシップに新たな視点をもたらす取り組みとなります。
SBTG は、ミリタリーやスケート、パンクカルチャーを背景にしたカスタム表現で知られ、独自の“Bones（ボーンズ）”パターンやステンシル調のアートワークによって、アジア圏を中心に国際的な支持を集めるアーティストです。その世界観を、ミズノのアーカイブモデル「WAVE RIDER 10」に重ね合わせた本作は、両者の美学が交差する特別な一足となっています。
「WAVE RIDER 10 SBTG」では、モノトーンを基調に SBTG らしいカモフラージュのニュアンスを織り交ぜ、アッパーには人工皮革とメッシュ素材を組み合わせて立体感を演出。随所に施されたステンシル風グラフィックや、反骨精神を象徴する“Bones”モチーフがデザインの要となります。さらに、インラインモデルにはないクイックシューレースを採用し、機能性とアート性を両立させています。
カラーはブラックとホワイトを基調に、ヒール部分にはミズノスポーツスタイルのアイデンティティであるブルーのアクセントを配しています。スポーツシューズとしての実直な構造に、SBTG のアートワークが重ねられることで、クラフトとカルチャーの両側面を持った一足に仕上がりました。
価格は税込20,900円で、サイズは23.0〜30.0cmを展開。発売は11月21日（金）から、ミズノ公式オンラインストアやミズノ直営店のほか、BEAMS JAPAN、GR8、KITH TOKYO、mita sneakers、atmos、Stylesなどの一部取扱店で行われます。
SBTG のアートアプローチとミズノの技術力が融合した「WAVE RIDER 10 SBTG」は、アジア発のスニーカーカルチャーと日本ブランドのものづくりが交差するコラボレーションとして注目を集めそうです。
【商品情報】
商品名：WAVE RIDER 10 SBTG
品番 / カラー：D1GD2526 / 01︓ブラック×ブラック×ホワイト
サイズ：23.0〜30.0cm
価格：￥20,900（税込）
発売予定⽇：2025 年11⽉21⽇ (⾦)
販売店舗：BEAMS JAPAN、GR8、Herringbone Footwear、KITH TOKYO、KITH OSAKA、mita sneakers、UNDEFEATED、ミズノショップ⼼斎橋、ミズノオオサカ茶屋町、MIZUNO TOKYO、ミズノショップ京都四条、ミズノショップ京都新京極、ミズノショップ名古屋パルコ、ミズノショップ池袋パルコ、ミズノショップニュウマン⾼輪、ミズノショップ渋⾕パルコ、ミズノ公式オンライン
※⽣産状況等により変更になる場合があります
※販売店舗によっては、すべてのサイズを展開していない場合があります
※販売店舗によっては、発売時の状況に応じて整理券を配布する場合があります
