¡¡º£Ç¯£±·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÀÄ³ØÂç¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨½éÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡Ë¤Ç¤ÏÇ¯ÅÙ¤Þ¤¿¤®¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢£·°Ì¡££³Âç±ØÅÁ¤Ç¤Ï£±£²Ç¯ÅÙ¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¤ÎÈ¢º¬£¸°Ì°ÊÍè¡¢£±£³µ¨¤Ö¤ê¤ÎÄã¤¤½ç°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£²Æü¡Ë¤Ç¤Ï£³°Ì¤Þ¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡ÖÈ¢º¬¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È°ÒÀª¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÉ½¤Î»Ñ¤Ç¡¢Î¢¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£ÍâÄ«¤Ë¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ç½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ËÀªÏ©¤ÎÀï¤¤¤«¤éÌó£²£°»þ´Ö¸å¡£Á°Æü¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ç¤Ï·Ú¤¤Ä´»Ò¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤ÎÁª¼êÎÀ¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¡¢½Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÁ´£¸¶è´Ö¤òºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¡£½Ð¾ì¤·¤¿£¸Áª¼ê¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î´¶ÁÛ¡¢È¢º¬¤Ë¸þ¤±¤¿ÊúÉé¤Ê¤É¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬¤Ï¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê¹õÅÄÄ«Æü¡Ë¡¢¡ÖÈ¢º¬¤Ç¤ÏÄ«Æü¤Ò¤È¤ê¤ËÍê¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¹Ó´¬Êþßæ¡á¤È¤â¤¡Ë¡££´Ç¯À¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ë¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤È¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌó£³£°Ê¬¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÃÝÆâµ¼Ô¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸¶´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áª¼êÎÀ¤ò¼µî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢È¢º¬¤Î¶è´ÖÇÛÃÖ°Æ¤äÎý½¬·×²è¤Ê¤É¤µ¤é¤Ë½Å¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¡Éé¤Ï»þ¤Î±¿¡£ÀÄ³ØÂç¤¬È¢º¬±ØÅÁ£³Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤à¤³¤È¤Ï³Î¿®¤·¤¿¡£¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁÃ´Åö¡¦ÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ë
¡¡¢¡ÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë¡¡£±£¹£¹£²Ç¯Æþ¼Ò¡£ÅìÍÎÂç¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë£³²ó½Ð¾ì¤·¡¢£³²óËÞÁö¡£Æþ¼Ò£²£³Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£±£´Ç¯¤«¤éÇ°´ê¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÃ´Åö¡£