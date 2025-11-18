『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版予告｜かつてない炎の決戦が始まる―｜12月19日（金）日米同時公開！

12月19日に日米同時公開されるジェームズ・キャメロン監督の最新作「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の日本版予告編が発表された。神秘の星パンドラを愛する元海軍隊の主人公ジェイク一家と、復讐のために人類と手を組みパンドラを狙うヴァランの炎の決戦が描かれている。

「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」新ポスタービジュアル

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

本作は神秘の星尾パンドラを愛する先住民のナヴィと、その侵略を狙う人類の戦いを描いてきた「アバター」シリーズの三作目にあたる。

今作では、同じナヴィでありながらパンドラを狙うアッシュ族のヴァラン（演：ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来し、主人公ジェイク・サリー（演：サム・ワーシントン）率いるナヴィとの“炎の決戦”が繰り広げられる。

予告映像では、「幼い頃に炎が山からやってきて全てを奪った。わが民は救いを求めたのにパンドラの女神（エイワ）に見放された」と復讐心を燃やすアッシュ族のヴァラン（演：ウーナ・チャップリン）の妖しい姿が描き出される。

そんなヴァランへ「パンドラと戦うなら人間の力が必要だ」と協力を申し出るのが、ジェイクの因縁の敵でもある「最強の傭兵」クオリッチ（演：スティーヴン・ラング）だ。

“炎を操る力”を携えたヴァラン率いるアッシュ族と、圧倒的な軍事力を備えたクオリッチ率いる人類。

対するジェイクたちも映像の中で鬼気迫る表情を見せ、家族のために戦うことを決意し、「何があってもこの家族が俺たちの砦だ」「奴らは海を破壊し森を滅ぼす。絶対に許さない」と力を込める。

パンドラを愛する者と狙う者の激突、そしてその先に待つナヴィの運命とは──。ジェイク達はパンドラを守り抜くことができるのか？

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

今作について、監督のジェームズ・キャメロン氏は「何人かの限られた人たちに見てもらったのですが、感想としては、間違いなく三作の中で最も感情的で、おそらく最高の出来だと言われています。心を打たれる作品になっていると思います」と強く自信を見せており、世界中が公開を待ち望んでいる。