警察の活動に親しんでもらおうと、大阪府警守口署が公式ヒーロー「マモライザー」を生み出し、大阪府守口市内であった地域安全市民大会でお披露目された。

犯罪に立ち向かう警察には、ゆるキャラよりもヒーローがふさわしいとして、同署が昨年から構想を練っていた。マスコットキャラクターは多いが、警察の公式ヒーローは府内で初めてという。

マモライザーの名称は「守口」と「悪から守る」から「マモ」を採用し、「立ち上がる」を意味する英語のライザーを合わせた。

デザインはパトカーの赤、黒、白色を基調にして、胸には「守」をモチーフにしたロゴをあしらった。背中には「ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ ＰＯＬＩＣＥ」と所属が入っている。警棒を模した「ジャスティスバトン」が武器だ。

守口文化センターで開かれた大会で、マモライザーが約２００人の前に初登場。ヒーローショーでは、得意のスピードダッシュで怪人たちを翻弄（ほんろう）。ジャスティスバトンをふるって退治すると子供らの歓声をあびた。

マモライザーは「人々を犯罪から守るため、全力を尽くしてがんばります」とコメントした。

今後は、防犯や交通安全、防災など同署が参加する啓発イベントで登場する。