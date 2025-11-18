11月発売の小説を一緒に読書!! 月イチ立ち読み読書の会 Vol.5 参加者募集中【ダ・ヴィンチWeb主催の読書会＠東京・飯田橋】
■月イチ立ち読み読書の会で、普段手に取らない本を読むきっかけに
この記事の画像を見る
「月イチ立ち読み読書の会」は、毎月編集部セレクトの書籍をその場で読み、感想などをシェアする会です。
ご自身では選ばないような作品との出会いをお楽しみいただけるよう、企画しています。
■11月の「月イチ立ち読み読書の会」はリアル開催！
第5回は11月26日（水）に開催することが決定しました！
さらに、今回は東京・飯田橋での「リアル開催」となります。
今月は、講談社から11月19日（水）に発売される 朝倉宏景さんの新刊『あの冬の流星』をセレクト！
※あえて事前に読まずに参加していただく読書会となります
■『あの冬の流星』あらすじ
一人の少年、一つの家族、二つの十字星、そして無限の愛。
旭川で生活を送る佐竹家。昭和気質な父竜司、高校時代から彼を支える母詠美、絶賛反抗期の亜沙美、サッカー少年の竜星の4人が日々仲良く暮らしている。竜星のサッカーの試合を観戦していると、ラフプレイを受けた竜星が背中の痛みを訴えて動けなくなった。最初はただの怪我に違いない、とたかを括っていたのだがーー宣告されたのは余命半年というあまりにも残酷な現実だった。小学生の竜星に事実を告げるか、否か。悩み、惑い、泣き、魂の痛み（スピリチュアルペイン）に寄り添った家族の軌跡。
当日お越しの方には、その場で『あの冬の流星』をおひとり1冊ずつお渡しいたします。
（料金に書籍代が含まれておりますので、イベント終了後は、そのままお持ち帰りいただけます）。
参加者＆ダ・ヴィンチWeb編集部員全員、初読でご一緒に読書タイムを楽しみましょう。
その後、編集部員やご参加者の皆さんの感想や今後の展開予想を交わします。
さらに今回、特別ゲストとして、本作の担当編集者・大曽根様にもご参加いただける予定です。本作の見どころ、著者・朝倉さんとのやりとりや、本作の創作の裏側などをおうがいします。
会の終了後は、簡単なアンケートへのご回答をお願いいたします。
■タイムテーブル
18:20〜 開場
18:30〜 読書会スタート
18:40〜19:20 試し読み読書の時間（約40分）
19:20〜19:50 参加者の感想・展開予想・担当編集者様からの裏話、Q＆Aなど
19:50〜20:00 アンケート記入 読書会 終了
■開催日時：11月26日（水）18：30〜20：00
■開催場所：角川本社ビル 2Fホール（東京都千代田区富士見2-13-3）
■定員：20名
■料金：2,755円（参加費500円＋書籍代2,255円）
■その他注意事項：
後日、読書会のもようをイベントレポートとして記事化する場合がございます。また、ご参加者の許諾をいただければ、ご感想を「ダ・ヴィンチWeb」の公式Xアカウントでご紹介させていただきます。
■申込URL：
https://tachiyomi-dokusyo-05.peatix.com/view
この記事の画像を見る
「月イチ立ち読み読書の会」は、毎月編集部セレクトの書籍をその場で読み、感想などをシェアする会です。
ご自身では選ばないような作品との出会いをお楽しみいただけるよう、企画しています。
■11月の「月イチ立ち読み読書の会」はリアル開催！
第5回は11月26日（水）に開催することが決定しました！
さらに、今回は東京・飯田橋での「リアル開催」となります。
今月は、講談社から11月19日（水）に発売される 朝倉宏景さんの新刊『あの冬の流星』をセレクト！
※あえて事前に読まずに参加していただく読書会となります
■『あの冬の流星』あらすじ
一人の少年、一つの家族、二つの十字星、そして無限の愛。
旭川で生活を送る佐竹家。昭和気質な父竜司、高校時代から彼を支える母詠美、絶賛反抗期の亜沙美、サッカー少年の竜星の4人が日々仲良く暮らしている。竜星のサッカーの試合を観戦していると、ラフプレイを受けた竜星が背中の痛みを訴えて動けなくなった。最初はただの怪我に違いない、とたかを括っていたのだがーー宣告されたのは余命半年というあまりにも残酷な現実だった。小学生の竜星に事実を告げるか、否か。悩み、惑い、泣き、魂の痛み（スピリチュアルペイン）に寄り添った家族の軌跡。
当日お越しの方には、その場で『あの冬の流星』をおひとり1冊ずつお渡しいたします。
（料金に書籍代が含まれておりますので、イベント終了後は、そのままお持ち帰りいただけます）。
参加者＆ダ・ヴィンチWeb編集部員全員、初読でご一緒に読書タイムを楽しみましょう。
その後、編集部員やご参加者の皆さんの感想や今後の展開予想を交わします。
さらに今回、特別ゲストとして、本作の担当編集者・大曽根様にもご参加いただける予定です。本作の見どころ、著者・朝倉さんとのやりとりや、本作の創作の裏側などをおうがいします。
会の終了後は、簡単なアンケートへのご回答をお願いいたします。
■タイムテーブル
18:20〜 開場
18:30〜 読書会スタート
18:40〜19:20 試し読み読書の時間（約40分）
19:20〜19:50 参加者の感想・展開予想・担当編集者様からの裏話、Q＆Aなど
19:50〜20:00 アンケート記入 読書会 終了
■開催日時：11月26日（水）18：30〜20：00
■開催場所：角川本社ビル 2Fホール（東京都千代田区富士見2-13-3）
■定員：20名
■料金：2,755円（参加費500円＋書籍代2,255円）
■その他注意事項：
後日、読書会のもようをイベントレポートとして記事化する場合がございます。また、ご参加者の許諾をいただければ、ご感想を「ダ・ヴィンチWeb」の公式Xアカウントでご紹介させていただきます。
■申込URL：
https://tachiyomi-dokusyo-05.peatix.com/view