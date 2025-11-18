巨人とウエスタン・リーグのくふうハヤテが１８日、合同で静岡の富士宮市立黒田小を訪れ、小学６年生８６人を対象に「ベースボール型授業」を行った。巨人からはジャイアンツアカデミーの高田誠副校長（６１）、成瀬功亮コーチ（３３）、今季までジャイアンツアカデミーのコーチを務め、巨人３軍投手コーチに就任した西村健太朗氏（４０）の３人、くふうハヤテからは大生虎史投手（１９）と今季で引退した高橋駿氏（２８）の２人が参加した。

クラスごとにキャッチボール指導を行い、ミニゲームで野球の楽しさを伝えた。質問コーナーも設けられ、子どもたちからは「小さい頃の将来の夢」や「挫折との向き合い方」など、さまざまな質問が飛んだ。高田副校長は、無限の可能性を秘めた児童たちにエール。「まずはみんなに大きな夢を持ってほしい。そして次に、大きな夢をかなえるために、まず手が届きそうな目標を決めて、それを達成したら次の目標を立てて、またそれをクリアしていく。最後にその大きな夢に手が届くよう、みんな頑張っていってほしい」と優しく語りかけた。

授業後には給食時間を一緒に過ごすなど、和気あいあいとした交流のひとときを過ごした。佐野春介君は「教え方もわかりやすく、楽しかったです。僕のお父さんは巨人が大好き。早く家に帰って自慢したいです」と満足そうな表情を浮かべた。