「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の目黒蓮が真田広之らハリウッドの製作陣が生み出した大ヒット作「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」の続編に出演することが１８日分かった。

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“ＳＨＯＧＵＮ”が「トップガン マーヴェリック」の原案を手掛けたジャスティン・マークス、名優・真田らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のＦＸ 手掛けるドラマシリーズとして誕生したのが「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」。

配信開始されるや否や、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こし、米国テレビ界のアカデミー賞ともいわれる最高峰の賞第７６回エミー賞で史上最多１８部門を制覇。さらに第８２回ゴールデングローブ賞では４部門を受賞し、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。

シーズン２では真田が吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決定。２０２６年１月からカナダ・バンクーバーで撮影開始となる。

先週にはシーズン２に新たに加わる新キャスト、並びに続投キャストが解禁され大きな話題となっていたが今回、シーズン２の新キャストに目黒の参加が発表された。

目黒は常に音楽チャートを席巻している「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の一員としての活躍と並行して俳優としても日本のエンターテイメント界を第一線で引っ張る人物。近年では、ドラマ「ｓｉｌｅｎｔ」（２２年）や映画「月の満ち欠け」（２２年）などでその演技力が高く評価され数多くの映画・テレビ作品での受賞歴を持つ。さらに「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」出演のトラベルドキュメンタリー「旅するＳｎｏｗ Ｍａｎ ／完全版―Ｔｒａｖｅｌｉｎｇ ｗｉｔｈ Ｓｎｏｗ Ｍａｎ 」もディズニープラスで独占配信中。現在はファッションハウス・フェンディのグローバルアンバサダーを務めている。

目黒が演じるのはシーズン２で初登場となる「和忠（かずただ）」役。見事オーディションで役を射止めた目黒は「念願のＳＨＯＧＵＮへの参加が決まって本当に夢のようです」と話し「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、ＳＨＯＧＵＮという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います」と意気込みを語った。

シーズン２には目黒の他、水川あさみ（綾役）、窪田正孝（日向役）、金田昇（秀信役）、榎木孝明（伊藤役）、國村隼（郷田役）が新キャストして加。前作から真田始めコズモ・ジャーヴィス（按針役）、二階堂ふみ（落葉の方役）、阿部進之介（戸田広勝役）、金井浩人（樫木央海役）、洞口依子（桐の方役）、トミー・バストウ（マルティン・アルヴィルト司祭役）、宮本裕子（吟役）、奥野瑛太（佐伯信辰役）、向里佑香（お菊役）の１０人が続投する。

◆目黒蓮／和忠（かずただ）役コメント全文

「目黒蓮です。この度ＳＨＯＧＵＮ２に出演させて頂くこととなりました。去年、ディズニープラスでＳＨＯＧＵＮの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、ＳＨＯＧＵＮについての記事を調べるところから始めました。今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のＳＨＯＧＵＮへの参加が決まって本当に夢のようです。僕はこの１年、ＳＨＯＧＵＮの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、ＳＨＯＧＵＮという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。みなさん、ＳＨＯＧＵＮ２の配信を、ぜひ楽しみにしていてください」

◆シーズン１あらすじ

戦国最強の武将・虎永は、覇権を狙う五大老と敵対し命をかけて戦う武将。彼に敵の包囲網が迫っていたある日、英国人航海士、ジョン・ブラックソーン（後の按針・コズモ・ジャーヴィス）が虎永の領地へ漂着する。虎永は、語学に堪能でキリスト教を信仰する。

戸田鞠子（アンナ・サワイ）に按針の通訳を命じ、次第に按針と鞠子の間には固い絆が生まれ始める。一方で按針を利用して窮地を脱する虎永だが、按針から世界を見聞きし、幾度も命を救われることで侍の地位に取り立てることに。そんな中、五大老の脅威が次々に迫り、ついには絶体絶命に追い詰められる虎永。しかし彼の勝利への種まきは按針の漂着からすでに始まっていた―。虎永の壮大なる謀り事、果たして彼は、按針と共にこの乱世を制することができるのか。