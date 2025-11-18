ケンタッキーが「8年」の歳月をかけた「ケンタの鶏竜田バーガー」（540円〜）販売、1個無料になるキャンペーンも実施【1万名】



日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、「ケンタの鶏竜田バーガー」を、2025年11月26日(水)から数量限定で販売を開始する。また、同日から、賀来賢人さんが出演する新CM「竜田バーガー新時代」篇を放送予定。※文中価格は全て税込表記

KFCが8年もの歳月をかけて開発した自信作「ケンタの鶏竜田バーガー」。チキン専門店として培ったノウハウを活かし、鶏肉の旨みとザクザクとした食感が特徴の逸品。KFC特製のマヨソースが織りなす絶妙なバランスを追求したという。竜田バーガーは、数量限定での提供。

KFCならではの専門性と技術で表現。日本人に馴染み深い「鶏竜田」。かつて構想がありながら実現に至らなかったアイデアを再考し、8年の歳月をかけて開発を重ねた、KFCの”本気”の商品。直近ではあまり使用していなかった鶏モモ一枚肉を採用し、そのジューシーさを最大限に引き出したという。

「ケンタの鶏竜田バーガー」イメージ

「ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが」イメージ

＜開発担当者のコメント＞

〜「ケンタの鶏竜田バーガー」について〜

ジューシーな鶏モモ一枚肉と、店舗で揚げたこだわりのザクザク衣に、醤油・生姜・にんにくベースの日本人に馴染みやすい王道の味を追求した味付けにいたしました。高温で圧力をかけずに揚げることでザクザク食感を実現、竜田のパテを大きめに仕上げることで食べ応えを強調しています。

〜「ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが」について〜

特製のピリ辛生姜ソース、鶏モモ一枚肉のジューシーさと衣の食感、バーガー全体の一体感を意識して味のバランスを追求しました。

【商品概要】

※価格は税込

■商品名：

・「ケンタの鶏竜田バーガー」…540円

・「ケンタの鶏竜田バーガーセット」…950円

(ケンタの鶏竜田バーガー、ポテトS、ドリンクM)

・「ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット」…1,250円

(ケンタの鶏竜田バーガー、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン)

・「ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが」…570円

・「ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうがセット」…980円

(ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが、ポテトS、ドリンクM)

・「ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうがよくばりセット」…1,280円

(ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン)

■発売日：2025年11月26日(水)

※数量限定、なくなり次第販売終了

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がある

※デリバリーでの価格は異なる

＜ケンタの鶏竜田バーガー販売記念キャンペーンを実施＞

「ケンタの鶏竜田バーガー」を堪能してもらえるように、KFC公式X(旧Twitter)では抽選で1万名に「ケンタの鶏竜田バーガー1個無料お試しクーポン」が当たるキャンペーンを開催する。販売当日より実施。KFC公式X(旧Twitter)をフォローして、投稿される該当の投稿をリポストしていただくことで応募が完了。

■キャンペーン名

竜田バーガー新時代へご招待！ケンタの鶏竜田バーガー販売記念キャンペーン

■キャンペーン期間

2025年11月26日(水)00：00〜2025年12月2日(火)23：59