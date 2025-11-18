日本テレビ系「しゃべくり００７」が１７日、放送され、元メジャーリーガーの井口資仁、齋藤隆氏らが出演。メジャーリーグの裏側について語った。

ドジャース選手の奥さまや婚約者、恋人で構成されるＤｏｄｇｅｒ Ｗｉｖｅｓをはじめ、「奥さま会」も注目を集めている。司会の上田晋也は「今話題の人は？奥さまとか」と質問。大リーグ評論家のＡＫＩ猪瀬氏は、「綺麗で注目を集めているのは、オリビア・ダン。ポール・スキーンズのフィアンセの方」と今年、ナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を受賞したパイレーツのポール・スキーンズ（２３）の婚約者を紹介。

「大学時代に付き合いが始まって。（彼女は）大学の女子体操で有名。ＳＮＳも積極的でフォロワー数も５００万とか６００万とか」と元体操選手で、現在はモデル、女優としても活動するインフルエンサー、オリビア・ダンさんについて説明した。オリビアさんのフォロワー数は１１月１８日現在、５３５万９０００人超。サイ・ヤング賞の発表の時もスキーンズの隣におり、喜びを分かち合っていた。