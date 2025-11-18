Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が米ハリウッド製作の世界的ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」のシーズン２に出演することになった。配信のディズニープラスが１８日、発表した。

目黒が演じるのは新キャラクターの和忠（かずただ）役。出演にあたり、コメントを寄せた。

以下、全文。

「この度ＳＨＯＧＵＮ２に出演させて頂くこととなりました。去年、ディズニープラスでＳＨＯＧＵＮの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。

そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、ＳＨＯＧＵＮについての記事を調べるところから始めました。

今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のＳＨＯＧＵＮへの参加が決まって本当に夢のようです。

僕はこの１年、ＳＨＯＧＵＮの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、ＳＨＯＧＵＮという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。

みなさん、ＳＨＯＧＵＮ２の配信を、ぜひ楽しみにしていてください」

「ＳＨＯＧＵＮ」シーズン１では俳優の真田広之が主演し、プロデューサーも務めた。戦国時代末期、真田が演じる関東の領主の吉井虎永らが覇権を懸け、攻防を繰り広げる戦国巨編。

昨年に配信され、世界的にヒット。真田は昨年の第７６回エミー賞で連続ドラマ部門の主演男優賞を、今年の第８２回ゴールデン・グローブ賞でテレビドラマ部門の主演男優賞を、それぞれ受賞するなど受賞ラッシュの栄誉に浴した。