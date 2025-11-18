TWICE¥¸¥Ò¥ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÁÇÈ©³«Êü¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/18¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥¸¥Ò¥ç¡ÊJIHYO¡Ë¤¬11·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤KPOPÈþ½÷¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×ÏÃÂê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¥¸¥Ò¥ç¤Ï¡¢ÁÇÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯É÷¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸ø³«¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Ë¥é¥Õ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Î¤Ó¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¸¥Ò¥ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª
¢¡¥¸¥Ò¥ç¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
