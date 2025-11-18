辻ちゃん長女・希空（のあ）ハロウィンの手作り“ミイラケーキ”制作動画を公開「来年真似したい」「簡単なのに完成度すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ハロウィンに向けたケーキを作る様子を公開した。
【写真】辻ちゃん長女「簡単なのに完成度すごい」高クオリティの“ミイラケーキ”
希空は「この動画が上がる頃には終わっちゃってるんですけど。もうすぐハロウィンなので、ハロウィンのケーキを作っていこうと思います」とコメントし、スポンジにバナナや生クリームを重ね、チョコや生クリームで包帯風に仕上げ、ジャムやピーナッツで口を作った「ミイラと口のハロウィンケーキ」を手際よく作る様子を公開。出来栄えについて「最初は本当にどうなるかと思ったんですけど、よかったです」とし、「結構可愛くない？」と満足そうに続けている。
この動画には「簡単なのに完成度すごい」「子どもと一緒に作れそう」「来年真似したい」「アイデアが最高」「断面の演出が天才」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
