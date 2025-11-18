影山優佳「タイムスリップしたかのような」新ヘア公開「お姫様みたい」「どんな髪型も似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】元日向坂46の影山優佳が11月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
◆影山優佳「タイムスリップしたかのような」新ヘア披露
影山は「タイムスリップしたかのような新髪です」とつづり、新しいヘアスタイルに変身するリール動画を投稿。これまで胸下まであった髪の毛をバッサリとカットし、肩下のミディアムヘアへとイメージチェンジした姿を披露した。動画の最後には満面の笑みを見せていた。
◆影山優佳の投稿に「お姫様みたい」と反響
この投稿に、ファンからは「どんな髪型も似合う」「天使のような笑顔」「お姫様みたい」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
