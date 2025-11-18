アイナ・ジ・エンド、透けニーハイソックスで美脚大胆披露「かっこよくて美しい」「唯一無二の存在」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】元BiSHメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが11月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳歌手、美太もも全開の透けニーハイソックス姿
11月16日に千葉・幕張メッセで開催された「氣志團万博2025」に出演したアイナ。「今年もテイシャツつくったょ」と白のオリジナルTシャツを着用したソロショットを投稿した。黒のミニ丈ボトムスに透け感のあるニーハイソックスを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「このコーデ好きすぎる」「かっこよくて美しい」「本当に綺麗」「唯一無二の存在」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
