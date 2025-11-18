「松屋」の“隠し玉ラーメン店”でちょい飲みしたら「コスパ良すぎて絶望」。350円おつまみが、食べても食べても減らない
牛丼チェーン「松屋」をはじめ、いろいろな飲食店を展開している株式会社松屋フーズホールディングス。あまり知られていないが、「松軒中華食堂」というラーメン業態にも参入している。2017年8月に1号店をオープンするなど、比較的新しいブランドと言える「松軒中華食堂」ではあるが、一時閉店中の店舗を含めて、首都圏メインに10店舗しか出店していない。さらには、狛江店や下総中山店など、繁華街ではない地域に出店しているため、全国的な知名度は低い。
ただ、「松軒中華食堂」はラーメンチェーンの中でもコスパに優れており、とりわけちょい飲みにおけるポテンシャルはかなり高い。ちょい飲みの穴場でもある「松軒中華食堂」で飲んでみた。※以下、価格はすべて税込・取材時のものです。
◆財布に対して友好的なお店
溝の口店に足を運んだ。平日の夕方ごろに入店したが、夕飯時には早い時間帯のため、客席はあまり多くなく、静かに飲むには丁度いい。
松屋同様、こちらも券売機で購入しなければいけない。後述するが、お替りなどの追加注文をする際には、席を離れてもう一度券売機に行かなければいけないため、若干の面倒くささを覚えた。
「醤油ラーメン」（630円）や「焼豚炒飯（スープ付）」（580円）、「生ビール」（330円）など、財布に対してとても友好的。安すぎるため、余計に注文してむしろ高くついてしまわないよう、自制心のフル稼働が求められるレベルだ。
◆実際に注文、ビールのグラスはややスリム？
「醤油半ラーメン」（330円）、「餃子（3個）」（200円）、「おつまみ4点盛り」（350円）、生ビールを注文した。ちなみに、ラーメンとセットで餃子を注文したため、餃子は10円引きされている。
席についてすぐに「おつまみ4点盛り」とビールが用意された。ここも松屋よろしく、料理は店員さんが運んできてくれるわけではなく、キッチン近くのカウンターまで取りに行かなければいけない。複数の料理を注文すると、何度かカウンターに行かなければいけない。また、料理の乗ったプレートを持ち、自分の席まで運ぶのは地味に怖い。そのあたりは手間に感じた。
ビールは中ジョッキと呼ぶにはややスリムではあるが、値段のことを考えれば気にならない。
◆もはやオードブル、350円のスピードメニュー
今回注文した料理の一番の問題児「おつまみ4点盛り」について、いろいろ語っていきたい。とにもかくにも量が多すぎる。400円以下のスピードメニューは小鉢に入っているのが居酒屋の相場だ。ただ、大きめの皿にキムチ、メンマ、ハルピン漬けがいずれもどっさり。もはやオードブル。一般的な居酒屋であれば適量であるはずの味玉に、物足りなさを覚えるほどの錯覚に陥った。
味に関しては、キムチは辛さも臭みもなく、メンマもクセは少なく、ハルピン漬けも塩味がほど良い。味玉はそこまで味がしみておらず、少々残念ではあったが、全体的に味は濃くなく食べやすい。
◆コスパ抜群だけど、明らかに1人前の量ではない
とはいえ、1人で食べる量ではなく、食べても食べても一向に量が減らないことに絶望感が芽吹く。ラーメン二郎でイキってマシマシを注文してしまい、後半は涙目になりながら麺やモヤシを食べ進めた10年前の苦い記憶を思い出した（無事に完食はした）。
もちろん、量が多いことは嬉しい。ただ、明らかに1人前の量ではない。1人飲みで注文する場合、ある程度の覚悟が求められる。仮に1人で「おつまみ4点盛り」を注文したのであれば、店にとっては利益の出ない迷惑ムーブにはなってしまうが、食べ物は「おつまみ4点盛り」のみで良い気もする。
◆優しい味の昔ながらの中華そば
