40代、頑固な毛穴の黒ずみ・角栓が…“1,100円”でスッキリ！ 洗顔前の“あったか毛穴ケア”がコスパ抜群
どんなに丁寧に洗顔やクレンジングをしていても、毛穴の黒ずみや角栓が気になることに悩んでいませんか？ とはいえ、貼ってはがすシールや汚れを無理に掻き出すアイテムは肌を傷める可能性があります。
これまで3万点以上もの化粧品を試してきた、美容ライターの遠藤幸子が、毛穴汚れを落とす効果に感動した、「ケアナボーテ 洗顔前の毛穴づまり落とし」（税込1,100円）をレビューします。
◆「ケアナボーテ 洗顔前の毛穴づまり落とし」とは？
温感ジェルが毛穴をゆるめて、毛穴につまった角栓や皮脂などの汚れを溶かし出し、桃スクラブが毛穴の奥まで洗浄する、洗顔前に使う集中ケアアイテム。炭パウダーも配合されていて、余分な皮脂を吸着するのでスッキリし、化粧崩れ対策にも一役買ってくれます。
洗い流した後の肌は、ひきしめ成分が配合されているので、なめらかに整い、肌触りはツルツルに。
また、ヴィーガン処方で、動物性原料不使用、動物実験不実施。ボタニカルアロマの上品な香りが楽しめます。
◆使い方は？ 面倒はない？
使うタイミングは、洗顔前。乾いた状態の肌やクレンジング後の軽く水気をふき取った状態の肌に使用します。使い方は、下記の通り。
（1）適量を指に取って、小鼻など毛穴の角栓や黒ずみが気になる部分にやさしくなじませます。
（2）約30秒くるくるとやさしい力加減でゆっくりとマッサージします。
（3）よく洗い流します。クレンジング後の場合にはそのままいつものスキンケアを、洗顔前に使用する場合にはそのままいつもの洗顔を使用します。
週に2〜3回の使用が目安になります。
◆48歳の筆者の毛穴は、どのくらいキレイになった？
48歳の筆者が、毛穴の黒ずみや角栓が気になる状態で使用してみました。Before／Afterの画像をご覧ください。
産毛が生えている部分もあるので、接写画像では毛穴の状態が少し確認しにくいかもしれません。また、Beforeの画像は洗顔前なので、皮脂の影響で多少のテカリがあります。一方Afterは洗顔後なので、肌に透明感が出て、テカリが気にならない状態になっています。肌のトーンや質感に変化がありますが、加味してご覧いただければと思います。
肉眼では気になっていた角栓はかなりきれいに落とせていて、黒ずみも目立たなくなっている印象です。また、毛穴も少しひきしまった印象に見えます。毛穴汚れのお掃除アイテムとして目的は果たせている印象です。
◆汚れが落ちるのはいいけれど、刺激や乾燥は？
手に取ると、透け感のある黒色ジェル。粘度があり、肌に吸い付くような感覚と、触れた箇所がじんわりと温まる感覚があります。小さな粒子の桃スクラブが肉眼でも確認できますが、配合量はそう多くなく、ジェルと混ざり合っているため、肌あたりもいいです。そのため、心地よく使用できると感じました。
汚れ落ちがいいと聞くと、刺激がないか、洗い流した後に乾燥が気にならないか心配になるかもしれません。筆者自身は敏感肌ではないものの、元々皮膚が薄く水分を抱え込む力が弱い乾燥肌。しかし、刺激や乾燥は気になりませんでした。
ただし、スクラブが入っているため、指先に力を入れすぎたり、クルクルと指を動かす速度を早めたりすると、物理的な刺激が起きやすくなる可能性があります。やさしい力加減でゆっくりと手を動かすことがうまく使うポイントだと感じました。
筆者の場合、使用後に微かなツッパリ感はありました。そこで、週に2〜3回の使用ではなく、秋冬については週に1〜2回の使用にしています。元々それほど毛穴の黒ずみや角栓にひどく悩んでいないこともあり、この使用頻度が自分にはぴったりだと感じています。
そのように自分の肌に合わせて使用頻度を調整することで、今のところ刺激や乾燥に悩まされずに、快適に継続して使用できています。
◆コスパ抜群で続けやすい
これまでも部分用の毛穴汚れ落としアイテムは、いくつか試してきました。しかし、洗浄力に満足できなかったり、刺激や乾燥が気になったり、良いものでも続けていくうえで価格がネックになることもありました。
その点「ケアナボーテ 洗顔前の毛穴づまり落とし」は、税込1,100円というお求めやすい価格。確かな洗浄力で、刺激や乾燥を与えにくい使用感であることを考えると、非常にコスパが良いと感じています。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_
