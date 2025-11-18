¡Ú Ë¾·îÍý·Ã ¡Û¡¡°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ç½©¥´¥ë¥Õ¤òËþµÊ¡¡¡Ö¾Ç¤ë¤ÈÍ¾·×¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¼å¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê
·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Ë¾·îÍý·Ã¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©À²¤ì¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ë¾·îÍý·Ã ¡Û¡¡°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ç½©¥´¥ë¥Õ¤òËþµÊ¡¡¡Ö¾Ç¤ë¤ÈÍ¾·×¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¼å¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê
Ë¾·î¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢Çò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£Ë¾·î¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö ¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï°ìÌÜ¹û¤ì¡¡¤³¤ì¤òÃå¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤°¤Ë¥´¥ë¥Õ¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢¥¹¥¤¥ó¥°½¤ÀµÃæ¤À¤«¤é¡¢¡¢¤«¡©¾Ð¡¡ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¡£¡Ö¾Ç¤ë¤ÈÍ¾·×¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¼å¤¤¤è¤Í¡¢»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¡¢¤È¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤ÎÈ¿¾Ê¤â»Ï¤Þ¤êÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö½¸Ãæ¤·¤í¤è¡ª¤Ç¤¹¤è¤Í¾Ð¾Ð¡×¤È¼«Ê¬¤òÎå¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤ÎÎ¢ÃÏ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ë¡¢¡Ö2ËçÌÜ¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë½Ð¤·¤¿¸å¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âË¾·î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤ªÅ·µ¤¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú Ë¾·îÍý·Ã¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë ¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1972/02/08
¿ÈÄ¹¡§162Ñ¡¡½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¡¡·ì±Õ·¿¡§O·¿
³ØÎò¡§¿À¸Í»³¼ê½÷»ÒÃ»´üÂç³ØÂ´
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢ÎÁÍý¡ÊÆÃ¤Ë¥Ñ¥óºî¤ê¡Ë
»ñ³Ê¡§¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥¨¥·¥«¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡¢¥¸¥å¥¨¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡õ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡¢¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û