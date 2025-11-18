ジョンマスターオーガニックのハンドクリーム新作で冬の手肌をふんわり保湿

“世界を飾らない美しさ”を掲げるジョンマスターオーガニックから、冬の手肌を優しく包み込む限定ハンドクリームが登場します。2025年12月4日に発売される「モイストブルームハンドクリーム」は、パープルフラワーとアロマティックウッズの2種類の香りが揃い、ホリデーシーズンにぴったり。植物の恵みを生かした3つのオイルが肌をふんわり潤し、乾燥が気になる季節にもやわらかく明るい手肌へ。香りとテクスチャーに癒される、自分への小さなギフトのようなアイテムです♪

冬の手肌を優しく包む植物オイル

モイストブルームハンドクリームには、アルガンオイル、マルラオイル、アーモンド油の3種を配合。どれも肌なじみに優れ、乾燥が気になる手もとをしっとりやわらかく整えてくれます。

ベールのようにふわりと広がり、保湿しながらも自然な仕上がりなのが魅力。思わず触れたくなるような手肌へと導いてくれる、冬の必需品ともいえる存在です。

植物エキスで明るい手肌をキープ

チャ葉エキスやローズヒップエキスなど、植物由来の成分が手肌のキメを整え、乾燥によるくすみや毛穴の乱れをケア。うるおいで満たしながら美しい透明感をサポートします。

なめらかな質感が続くため、日中の手洗いや擦れによる乾燥が気になる方にもおすすめ。手荒れを防ぎながら、明るく澄んだ手肌をキープしてくれます。

ホリデー気分高まる限定の香り♡

今回は、パープルフラワーとアロマティックウッズの2種類の香りが数量限定で登場。

パープルフラワーは甘く優雅なフローラルノートがふんわり広がり、アロマティックウッズはハーバルで浄化感のある香りが魅力です。

いずれもベタつかずすべすべの仕上がりで、気分まで柔らかく満たしてくれる特別な香調。見た目、香り、肌触りすべてに“癒し”があるアイテムです♡

モイストブルームハンドクリーム（パープルフラワー）



価格：30g 2,530円（税込）

モイストブルームハンドクリーム（アロマティックウッズ）



価格：30g 2,530円（税込）

手肌にときめくご褒美を♡

乾燥が気になる季節こそ、心地よい香りとテクスチャーで満たされるケアアイテムは毎日を豊かにしてくれます。

ジョンマスターオーガニックの限定ハンドクリームは、植物オイルと植物エキスの力で手肌を丁寧に守りながら、気分がふわっと上向くような香りが魅力。

パープルフラワーとアロマティックウッズ、どちらも冬にぴったりの癒しを届けてくれます。自分用にもギフトにもぴったりな限定アイテムで、心まであたたまるケア時間を楽しんでみてください♡