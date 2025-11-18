群馬県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、群馬県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「街自体に賑わいがあって、商業施設が充実していて、働くところも多そうだし、交通の要所なのでどこに行くにも便利で暮らしやすそうだから」（40代男性／岩手県）、「昔、子供が高崎市にある大学に行っており、私も何度も行きました。にぎやかでよいところだという思いがあるので、選びました」（60代男性／新潟県）、「映画やドラマのロケ地に使用されているのをよく見る。音楽活動なども盛んで、文化的なイメージがあって暮らしやすそう」（40代男性／三重県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「前橋市の落ち着いたエリアに住んで駅周辺や高崎に遊びに行くのが良いかなと思う」（40代男性／東京都）、「群馬の中心地で医療もしっかりとしているから」（40代女性／神奈川県）、「群馬県の中で中心的な都市なので、商業施設や病院など必要なものが揃っているので、生活が便利だと思うからです」（60代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：高崎市／77票2位は「高崎市」でした。群馬県の中心都市として商業・交通の要所であり、新幹線の停車駅もあるなどアクセスの良さが際立ちます。駅前の再開発も進み、都市機能が充実している一方で、公園や自然も豊富で暮らしやすい環境が整っています。
1位：前橋市／114票1位は「前橋市」でした。群馬県の県庁所在地である前橋市は、利根川沿いの自然や赤城山の雄大な景観に囲まれた街。行政サービスの充実や落ち着いた住環境に加え、子育て支援にも力を入れており、幅広い世代から注目を集めています。
