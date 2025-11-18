É¦¡õÄ¹È±à·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëá¤Ï¤ó¤Ë¤ã¶âÅÄ¤ËµÓ¸÷¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þÂå·à¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¥É¥é¥Þ¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
Ä¹¤¤È±¤Ë¸ýÉ¦¡¢³ÜÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤Æ
¡¡ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï·ãÊÑ¤ÎàÅ·ºÍ°å»Õ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î15ÆüÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡ÖËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡×(WOWOW)¤Ë°å»Õ¤Î°ÂÆ»Á´Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡×¤Î¶âÅÄÅ¯(39)¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö°å½Ñ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÅ·ºÍ°å»Õ¡¡¼ü¿ÍÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÇò¾¡(ÊÁËÜ»þÀ¸)¤Ë¤ÏÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹¤¤È±¤Ë¸ý¤Ò¤²¡¢³ÜÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þÂå·à¤Î¶âÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¶âÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤È¤Æ¤â¹¥¤¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÅÄ¤Ï2005Ç¯¤ËµÈËÜ¶½¶È¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£08Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£24Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö ¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÇÆ£¸¶ÀÆ¿®Ìò¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤â¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î³ÝÀî·¼Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£